Kibékült egymással Tóth Gabi és az édesanyja?

Az énekesnő 2023 nyarán jelentette be, hogy a Krausz Gáborral kötött házasságuk nem működik már tovább, ezért hat év után külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, ugyanis úgy tűnt, hogy Tóth Gabi és férje között minden rendben van. Bevallotta, hogy ő kezdeményezte a szakítást. Lezárta a házasságát, nem folytatott viszonyt egy harmadik féllel, ugyanis tisztelte és szerette egykori társát, akitől egy kislánya, Hannaróza is született. Nem sokkal később bejelentette, hogy újra rátalált a szerelem a táncos Papp Máté Bence oldalán.

Tóth Gabi először Lékai-Kiss Ramóna Titkok Ramónával című műsorában beszélt édesanyjával való konfliktusáról

Fotó: TV2

Tóth Gabi döntését édesanyja nehezen tudta feldolgozni, olyannyira, hogy alig beszélnek, kapcsolatuk megromlott. Az énekesnő teljesen összetört, most először mesélt az okokról.

Lehet ítélkezni, de nem látják az emberek, hogy miben vagyunk. Mindenki azt mondta, hogy szedd össze magad, erősnek kell lenned, mert ott van a gyereked. Ezt megkaptam a családtagjaimtól is.

- mondta akkor Lékai-Kiss Ramóna új beszélgetős műsorában Tóth Gabi.

Remélem, hogy nem veszítettem el, de most megpróbálom elfogadni, hogy ezt nem tudta még feldolgozni. Az édesanyámról van szó"

- tette hozzá a Sztárban sztár All Stars versenyzője, aki azt is elárulta, hogy édesanyját inkább a rosszindulatú kritkák viselték meg, amelyeket lánya kapott a kommentelőktől.

Most azonban úgy tűnik, Tóth Gabi új erőre kapott a Sztárban sztár műsorában, hiszen most már kezdi elhinni, hogy nem mindenki utálja őt, ugyanis már két élő show-ban is továbbjutott a közönség szavazatai alapján is, amiért nagyon hálás. A harmadik élő show-ban egy teljesen új oldaláról mutatkozhatott be, hiszen az Open Stage Aranka szeretlek című bulislágerét adta elő, ami egy valódi paródia, így megmutathatta, hogy igenis van humorérzéke.

Tóth Gabi tegnapi produkcióját imádta a közönség

Fotó: TV2

Tóth Gabi most elárulta, hogyan érzi magát a tegnapi élő show után, és az édesanyjával való kapcsolatáról is megszólalt.

Elismerem, valóban beleestem abba a hibába, hogy olvasgattam a kommenteket és azok láttán elhittem, hogy engem már nem szeretnek az emberek.

Igaz, a hozzám közelállók mindig kértek, hogy higgyem el, hogy ez csak egy hangos kisebbség és akik szeretnek, azokat eddig sem és ezután sem fogja érdekelni, hogy milyen vélt, vagy valós botrányokkal van tele velem kapcsolatban minden, de olyan viharos volt az ellenszél…" - kezdte Tóth Gabi, aki már kezdte elhinni, hogy vele van a baj, senki sem szereti és húszéves karrierje során elért eredményei mit sem érnek, ezért is örül, hogy a TV2 showműsorában újra bizonyíthat.

Maradtak még barátaim… Ezt csak azért mondom, mert néhányukat elvesztettem ebben a viharban.

A párom, az ő szülei és az egész családja végig mellettem voltak és tartották bennem a lelket, amikor az szinte csak hálni járt belém.

És ott van édesanyám is, aki újra nyitott felém és visszaszereztem a bizalmát. Őt is nagyon megviselte mindaz, ami velem történt, és bár egy pillanatra sem szűnt meg szeretni engem és aggódni értem, egy időre hátralépett.

Most újra nyit felém és ez fantasztikus érzés, amit részben a Sztárban Sztár All Stars-nak is köszönhetek" - zárta gondolatait a Borsnak Tóth Gabi, aki úgy érzi, kezdi újra megtalálni a helyét az életben, amihez nagyon sokat hozzátesz a közönség szeretete és támogatása.