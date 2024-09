Tóth Gabi őszintén vallott arról, hogy fogadja őt a közönség

Tóth Gabi az egyik legnagyobb sztár, még a válogatott mezőnyben is a TV2 népszerű műsorában a Sztárban Sztár All Stars Top 12-ben. Az énekesnőnek a műsor előtt voltak ugyan félelmei, de ezek teljesen szétfoszlottak. Sőt, ma már tudja, a lehető legjobb ötlet volt szerepelni a műsorban, hiszen most kapott pontos képet arról, hogy a közönség mennyire szereti.

„Úgy tűnik, kezd véget érni ez a szidjuk, alázzuk meg Tóth Gabit dolog. Kezd kipukkadni a lufi. A netezőktől az elmúlt időszakban valóban olyan bántásokat kaptam, amiket szerintem senki nem érdemel meg.

Most rájöttem, hogy ez a tábor mindössze néhány kamuprofil mögé bújt embert jelent, akik az online térben hangoskodnak. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy egy embernek annyi kamuprofilja lehet, amennyit éppen nem szégyell.

Lehet, hogy valakinek nem vagyok szimpatikus a magánéletem miatt, de rájöttem, hogy annyi a dolgom, hogy az énekléssel foglalkozzak, és akkor nem lehet baj. A Sztárban Sztár All Stars ebből a szempontból már most egy remek visszaigazolás, és a továbbiakban is igyekszem a maximumot nyújtani a színpadon”

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

– mondta a Ripost-nak Tóth Gabi, aki szombat este a svéd-marokkói énekesnő, Loreen bőrébe bújik majd a színpadon.

„Már most láthatják a nézők, mire számíthatnak tőlem a Dancing with the Stars-ban" - nevetett Gabi, majd folytatta: "Természetesen ez egészen más stílusú tánc lesz, mint amit a Dancingben láthatnak majd tőlem, jóval modernebb, inkább kortárs. Egyébként úgy gondolom, szerencsés csillagzat alatt állok, mert egyik műsor követi majd a másikat, és bár párhuzamosan készülök mindkettőre, ami strapás, a táncot sem az alapjaitól kezdem” - árulta el megkeresésünkre Tóth Gabi, akinek profi partnere a kedvese, Papp Máté Bence lesz majd a táncos műsorban.

Az énekesnő nemrég könnyek között vallott arról, hogy elhidegültek egymástól az édesanyjával. Elsősorban a durva kommentek és pletykák miatt haragudott meg lányára Tóth Gabi édesanyja, és szinte már nem is beszéltek egymással.