Ölelkező páros: szerelmes fotón Tóth Gabi

Tóth Gabi újra feltűnt a Sztárban sztárban, az All Stars évadban, de ezúttal nem zsűrizik, versenyző. Az első hetet sikerrel vitte, egyből továbbjutott volt barátja, Trap kapitány ellenében, úgyhogy most hétvégén újra fellép.

Tóth Gabi

Fotó: Tóth Gabi Instagram

Az énekesnő most egy szenvedélyes posztot tett ki Papp Máté Bencéről, a szerelemről és a kitartásról. "A műsor halad, a feladatok sűrűsödnek, ahogy az akadályok is, amiket nem mi állítunk magunk elé… de te csak fogod a kezem és tartasz, hiszel bennem, ölelsz a legnagyobb problémák közepette is! Aztán arra eszmélek, hogy nincs is semmi probléma, hiába akarnak gátolni … veled minden nehézség egy kihívássá válik, amiben azt mutatod meg nekem, hogy mennyi mindenre vagyok képes azon túl is, amin már azt hinném, hogy nem lehetséges… el kell hinnem, hogy ez végre nem álom, hanem a valóság és velem történik!" - írta.

"Évekig azt gondoltam, hogy nem érdemlem meg a törődést, figyelmet.. azt hittem, nekem csak annyi jár.. aztán megmutattad , hogy milyen az, amikor feltételek nélkül szeretnek. Nem tudom mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy szeretném , ha te benne lennél! Köszönöm babája, ha tudnák, amit mi...

Szeretlek! Most már tudom és ki merem mondani: Megérdemlem!" - olvasható a szövegben, mellette pedig az a fotó:

Így folytatja Tóth Gabi és a többiek:

Szombaton Gubik Petra, Peter Srámek, Király Linda és Zámbó Krisztián csap össze, majd Oláh Ibolya, Szabó Ádám, Hevesi Tamás és Tóth Gabi száll szembe egymással. Vasárnap Puskás Peti, Oláh Gergő, Orsovai Reni és Pál Dénes vív csatát, majd Tolvai Reni, Sipos Tomi, Emilio és Vastag Tomi küzd meg a versenyben maradásért.

Szombaton Oláh Ibolya Bryan Adams, Gubik Petra Janis Joplin, Tóth Gabi az Open Stage zenekar, Péter Sramek Takáts Tamás, Király Linda Adele, Szabó Ádám Balázs Fecó, Hevesi Tamás Elvis Presley, Zámbó Krisztián Rick Astley egy-egy dalával szeretné elkápráztatni a közönséget mind hangban, mind külsőben.

Vasárnap érkezik Emilio, mint Brian Johnson, Pál Dénes Desh bőrébe bújva, Tolvai Reni, mint Doja Cat. Jön Puskás Peti Snow-ként, és Orsovai Reni is, Delhusa Gjon, Vastag Tomi Karda Bea, Sipos Tomi Falco, és Oláh Gergő Bessenyei Ferenc bőrébe bújva.

