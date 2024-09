Újabb hatalmas változás következik Tóth Gabi életében

A múlt héten a TV2 felfedte, mely sztárok térnek vissza a Sztárban Sztár All Stars műsorába. A visszatérők között van Tóth Gabi is, aki korábban a Sztárban Sztár harmadik évadában, remek produkciók után a harmadik helyen végzett. Azóta zsűritagként láthatták a TV2 nézői, de mint elárulta, mindig vágyott arra, hogy a színpadon, versenyzőként is visszatérhessen. Ez újabb hatalmas változást jelent Tóth Gabi életében, aki a napjait gyakorlással tölti: a hétvégén pedig versenyzőként áll a zsűri elé.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"Mikor 2015-ben én is versenyző voltam a Sztárban Sztárban, akkor nem gondoltam, hogy kilenc évvel később újra szereplőként léphetek színre, pláne úgy, hogy előtte a Sztárban sztár leszek!-nek oszlopos zsűritagja voltam. De talán így még jobban várom a versenyzést, mert a zsűriszékből mindig vágytam arra, hogy újra a színpadon állhassak" - mondta el az énekesnő.

Én mindig nagyon empatikusan álltam a versenyzőkhöz, tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Szerintem ez szakmailag az egyik legnehezebb műsor egy énekesnek.

Tök mindegy, hogy profi vagy, vagy most látunk meg először ebben a műsorban, ez egy nagy kihívás, amiben magam is sokat fejlődhetek" - magyarázta.

Két adást is láthatnak a hétvégén a TV2 nézői

Már nem kell sokat várni, szeptember 7-től újra felgyúlnak a reflektorok fényei, és Tilla műsorvezetésével elindul a heteken át tartó verseny a Sztárban sztár stúdiójában. A TV2 nagy sikerű műsor 10. évadával tér vissza, és az ikonikus zsűritagok mellett az előző szériák legendás versenyzőivel is találkozhatnak a nézők. Azokkal az énekesekkel, akik elképesztő produkcióikkal egyszer már bizonyítottak, ám most újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést! A jubileumi évad különlegessége az is, hogy a nyitó adásokban 24 énekessel találkozhatnak majd a nézők. Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is vár Tilla mindenkit a képernyők elé.