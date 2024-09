Tóth Gabinak kellemetlen percei voltak a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Szeptember 21-én már az ötödik élő show ment le a TV2-n a Sztárban Sztár All Starsból. Az adást tizenketten kezdték, de a végére csak tízen maradtak – vagyis ismét kiesett két énekes. Tóth Gabi is a veszélyzónába került, de végül ő továbbjutott, ott lesz a hatodik élő adásban is a jövő hétvégén. Az énekesnő vasárnap reggel egy hosszú bejegyzésben foglalta össze, hogy milyen volt számára ez a szereplés - kiderült, hogy nem volt minden rendben a színpadon.

"Sziasztok! Először is szeretném megköszönni, hogy szavaztatok rám és így továbbra is versenyezhetek. Nem volt könnyű dolgom… Loreen egy fantasztikus énekesnő , viszont nincs túl sok levehető karakter a hangjában, amihez igazítani tudtam volna a sajátomat.. mozdulatokat, mimikákat, érzéseket igyekeztem emiatt a legjobban leszedni, mert az énekhangjában nem igazán vannak karakteres hangszínek! gyönyörű és erős hangja van.. sok olyan dologgal kellett megbirkóznom technikailag is, amivel a színpadon szembesültem, szóval nagyon gyorsan kellett megoldanom a majdnem megoldhatatlant...

Mivel fejmikrofonban énekeltem, nem számoltam azzal, hogy az jobban bevesz minden külső zajt és hangot, így a színpadon a fülemben a saját énekhangomon kívül csak az embereket és a tapsot hallottam, a zenei alapot mondhatni semennyire... Ebből is tanulok, mert amikor beállítjuk a mikrofont a próbán, akkor üres a stúdió és csend van. Én ahhoz a csendhez igazítottam a fülembe a zenét és mindent...

Aztán amikor élesbe kiálltam, akkor annyira kevés zenét kértem a próbákon a fülembe, hogy semmit nem hallottam! Tehát én nagyon büszke vagyok erre a produkcióra, mert azt gondolom , hogy minden énekes rémálma egy élő műsorban egy ilyen szituáció és így is sikerült elénekelnem ezt a nagyon nehéz egyveleget!" - kezdte a bejegyzést.

Tanultam ebből is és hálás vagyok annak a sok évnek, amit színpadon töltöttem, mert lett egy olyan rutinom, hogy pánik helyett egy ilyen helyzetet a lehető legnagyobb “pókerarccal” csináljam végig, amiből a kedves nézők max annyit vehettek észre, hogy a saját hangomon énekelek.

Hálás vagyok, nem csüggedek és készülök ezerrel a következő adásra,hogy bebizonyítsam nektek is, itt a helyem. Ölellek benneteket" - írta oldalán az énekesnő.