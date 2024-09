Megzavarták Tóth Gabit a próba közben, kiabált volt barátjával

Tóth Gabi a Sztár sztár All Stars első élő show-ja előtt arról beszélt, hogy úgy érzi, mintha nem telt volna el tíz év – pedig ez a tizedik évad. Mint mondta, neki korábban mesterként sok ének- és táncórája volt, sokszor érezte, hogy zsűritagként fel kellene pattannia és a színpadon énekelnie. „Hazaérkeztem… nagyon izgatott vagyok, hogy én lehetek a diák. Nagyon hiányzott, hogy szereplőként részt vegyek ebben” – magyarázta.

Tóth Gabi

Fotó: TV2

Az énekesnő szerint nagyon erős a mezőny. „Nincs más olyan műsor, ahol összerakják a szakma krémjét, a legjobb színészeket és énekeseket” – vélekedett.

Tóth Gabi várja a Sztárban Sztár All Stars rajtját

Pár napja a TV2 felfedte, mely sztárok térnek vissza a Sztárban Sztár All Stars műsorába. A visszatérők között van Tóth Gabi is, aki korábban a Sztárban Sztár harmadik évadában, remek produkciók után a harmadik helyen végzett. Később zsűritagként láthatták a TV2 nézői, de mint elárulta, mindig vágyott arra, hogy a színpadon, versenyzőként is visszatérhessen. Azóta kiderült, hogy a volt párjával, Trap kapitánnyal lép majd közösen a színpadra, egymás ellen fognak párbajozni a TV2 műsorában.

Az énekesnő szereti a jogosan megfogalmazott kritikát, ami nem megy át szidásba, ezért tökéletes számára a TV2 műsora, ugyanis fontosnak tartja, hogy folyamatosan képezze magát.

Tóth Gabival videó is készült, így reagált, amikor megtudta, hogy ők kezdenek: