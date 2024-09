Ha rettegésre vágysz ezt ne hagyd ki: TOP 5 true crime streaming sorozat

Legjobb true crime sorozatok:

Az elátkozott: Robert Durst halálos élete (MAX)

A modern kori true crime robbanást valószínűleg az HBO The Jinx, vagyis itthon Az elátkozott: Robert Durst halálos élete címmel futó sorozata robbantotta ki 2015 februárjában. A sorozat Amerika egyik leggazdagabb családjának fekete báránya, Robert Durst, a gazdag New York-i ingatlanmágnás életét és bűncselekményeit tárja fel. A hatrészes sorozat három fő esetet vizsgál: Durst feleségének, Kathie Durstnek az eltűnését 1982-ben, Susan Berman meggyilkolását 2000-ben, és Morris Black halálát 2001-ben. Durst mindhárom esetben gyanúsított volt, de csak Black meggyilkolását ismerte el, amit önvédelemnek állított be.

A sorozat különlegessége, hogy Durst maga is megszólal benne, több mint 20 órányi interjút adott a rendezőnek. A The Jinx nagy figyelmet kapott, amikor Durstot letartóztatták Berman meggyilkolásának vádjával, egy nappal az évadzáró epizód előtt. A sorozat második évada 2024-ben jelent meg, és az elmúlt nyolc év eseményeit, beleértve Durst tárgyalását és börtönhívásait, dolgozza fel. Ez a sorozat mélyrehatóan és izgalmasan mutatja be egy bonyolult és rejtélyes bűnügyi történet részleteit.

Gyilkosfaragás (Netflix)

Még ugyanabban az évben, 2015-ben robbantott a Netflix a Gyilkosfaragással (Making a Murderer), amely Steven Avery máig nem tisztázott ügyeit mutatja be. A sztori annyira megdöbbentő, hogy Agatha Christie összetette volna a két kezét, ha ilyen eszébe jutott volna. Avery egy wisconsini férfi, akit lecsuknak egy súlyos bűncselekményért, szóval a sztori nem indul valami izgalmasan, ilyesmi előfordul arrafelé. Még talán az sem szokatlan annyira, hogy kiderül, 18 évet töltött börtönben egy olyan ügyért, amit nem követett el. Na, de olyan csavar még a CNN fél hetes híradójában is ritkán megy le, ami ezután történt. Szabadulása után két évvel újra letartóztatták egy brutális gyilkosság vádjával. A sorozat részletesen bemutatja a nyomozás és a tárgyalás folyamatát, valamint Avery családjának küzdelmét az igazságért. A Gyilkosfaragás nemcsak Avery történetét meséli el, hanem rávilágít az amerikai igazságszolgáltatás hibáira és a rendszerben rejlő korrupcióra is. A sorozat sok amerikainál is kiverte a biztosítékot, olykor még most is előkerül a téma egy egy Packers meccs után a Green Bay-i kocsmákban, hiszen nagyon sokan kételkednek abban, hogy Avery másodjára valóban jogosan van rács mögött.