Tücsi egyszerre mutogatja hatalmas melleit és hosszú combjait - kép

Tücsi még szeptemberben is élvezi a nyáriás időjárást, pénteken egy medence mellől, bikiniben jelentkezett. A legújabb képén egyszerre mutogatja hatalmas melleit és hosszú combjait, miközben egy frissítő italt tart a kezében.

Tücsi rengeteg bókot kap

Úgy tűnik, Tücsi továbbra is nagyon élvezi, hogy az ilyen jellegű képek után rengeteg bókot kap, az oldalán most is sorra jelennek meg a dicsérő kommentek. A modell, műsorvezető tényleg elképesztően jó formában van, nem csoda, hogy időről időre levetkőzik és megmutatja hibátlan alakját. Tücsi nem egy szégyellős típus, nemrég szintén a melleit mutogatta a követőinek, akkor egy fekete felsőben pózolt, később egy nagyon forró, piros szettel jelentkezett.

Nemrég Teneriféről jelentkezett

Tücsi nemrég a tenerifei napozáshoz egy nagyon kicsi, szinte semmit nem takaró bikinit választott, amiből kiesnek a hatalmas mellei. Tenerife egyébként Spanyolországhoz tartozó sziget az Atlanti-óceán északkeleti részén, 2 034 km²-es területével a Kanári-szigetek legnagyobbika, ott él a szigetek lakosságának 43 százaléka. Népszerű turisztikai hely, nem véletlen, hogy a TV2-es Párharcban is látott Tücsi már sokadik alkalommal látogat ide. Tavaly is írtunk arról, hogy szexi, leopárdmintás bikiniben élvezi a napsütést a csodás helyszínen.

