Tündérszépek 2024 szépségverseny: kiderült, ki lett a legszebb nő - képek

A szépségverseny indulói idén is három ruhában vonultak fel a kifutón: farmerban és pólóban, sportruházatban, valamit estélyi ruhában.

A zsűri ezt követően hosszas tanakodás után meghozta a döntést.

Ő lett a Tündérszépek 2024 nyertese

A Tündérszépek 2024 szépségversenyt idén a szigetszentmiklósi Hegyi Zsanett nyerte.

Zsanett Szigetszetmiklóson él, de Budapesten tanul a BME Kereskedelem és marketing szakán, szeretne közgazdász lenni. A fotózás nem volt neki újdonság, ugyanis 2015 óta modellkedik, így tapasztaltan mozgott a kamera előtt. Korábban tíz éven át versenyszerűen lovagolt, és a sport azóta is fontos része az életének. Ahogy az állatok is, van egy kis pónija, 2 kutyája és 2 macskája. Egy olyan verseny, mint a Tündérszépek, szerinte sok ajtót kinyithatnak, sok lehetőség van benne, és emellett új barátokat is szerezhet az ember. Zsanett 177 cm magas, Vízöntő a csillagjegye, kedvenc étele a carbonara, itala az almalé. Zenében a The Weeknd dalait szereti, illatban az Armani Sít - írja a Heol.hu.