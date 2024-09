Kiderült, ki lett a Tündérszépek 2024 legszebb versenyzője az Origo olvasói szerint

Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Tündérszépek országos szépségversenyt. A legszebbeket a zsűri juttatta a döntőbe, melyet szeptember 29-én rendeznek majd meg, ahol a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket! 2024 Tündérszépe 1 évig egy OMODA 5 boldog tulajdonosa lesz, a verseny fáradalmait kipihenheti egy két főre szóló egyiptomi nyaraláson, valamint egy értékes mobiltelefonnal és kozmetikai szépségcsomaggal is gazdagodik. Idén is a hölgyek segítségére lesznek mentoraink: Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili! - írja a Heol.hu.

Tündérszépek 2024: Magyar Dóra

Fotó: Magyar Dóra/Instagram

Tündérszépek 2024 szépségverseny: az olvasók kedvence

Az Origo arra volt kíváncsi, hogy az olvasók szerint a Tündérszépek 2024 szépségverseny indulói közül ki a legszebb.

Az eredmény is megszületett, 1083 szavazattal pedig Magyar Dóra lett az olvasók kedvence.