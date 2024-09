Daganatos betegségéről beszélt a TV2 fiatal sztárja - videó

A Nagy Őben is látott Kozelkin Natália most a Kísértésben veti be a csáberejét, és eddig úgy látszik, sikerrel, ugyanis az első tényleges megcsalás is az ő nevéhez köthető. A TV2 legújabb realityjében sem fogta vissza magát, sok botrányt okozott már a fiatal lány, aki most egy megrázó videót tett közzé a közösségi oldalán, melyben őszintén beszélt daganatos betegségéről.

Vágólapra másolva!

A TV2 21 éves sztárja, Kozelkin Natália imád szerepelni, először Jákob Zoltán kegyeiért küzdött a Nagy Ő-ben, ahol a műsor végéig jutott, de végül nem ő nyerte el a milliárdos üzletember szívét, hanem Hajnal Bettina, akivel szintén nem bizonyult tartósnak Jákob kapcsolata. Kozelkin Natália azonban nem adja fel, tovább próbálkozik, hogy megtalálja a szerelmet, jelenleg a TV2 új realityjében, a Kísértésben látható az egyik csábító szerepében. Itt több sikerrel próbálkozott eddig, ugyanis az egyik pár miatta sodródott a szakítás szélére, ugyanis Noel Natival csalta meg Dorinát, már le is feküdtek egymással, nem törődve azzal, hogy kamerák veszik őket. Nati a TV2 Kísértés című műsorában

Fotó: Instagram A félig orosz, félig magyar származású Kozelkin Natália igazán megosztó szereplő, hiszen folyton vitákat generál maga körül, ezért sokaknak nem szimpatikus a viselkedése. A 21 éves lány azt is elárulta, hogy miért döntött úgy, hogy részt vesz a Kísértés című műsorban. Úgy döntöttem, hogy szükségem van egy új kalandra, és hát sok fejtörést okozott, de A Nagy Ő után úgy éreztem, hogy van bennem egy kisebb üresség, amit ideje betölteni, és találni egy párt akár. De hát ki tudja, mi lesz... Nekem igazából a csábításhoz nincs stratégiám, én csak ránézek valakire, és már oda is van" - mondta a bemutatkozójában Kozelkin Natália. A TV2 fiatal sztárja most azonban egy tőle kevésbé megszokott típusú videóval jelentkezett a TikTok-oldalán, ahol elárulta, hogy daganatot találtak a mellében, ami miatt szinte azonnal meg is műtötték. Nekem volt egy eltérés a melleim között. Az egyik kisebb volt, a másik nagyobb. Ez abba, amelyik a kisebb volt, 425 köbcenti került, a másikba pedig 400. Ebben sajnos volt egy jóindulatú daganat, amit eltávolítottak. A műtét hála Istennek, sikeres volt, minden rendben van. A szövettant is megkaptam, minden szuper" - magyarázta a Kísértés csábítója, aki deti tervei szerint plasztikáztatni ment a melleit, miközben felfedezték mellében a tumort. A kórházi első éjszaka számomra nagyon nehéz volt, nagyon nagy fájdalmaim voltak. Emiatt nem is aludtam túl sokat… Aznap este egyébként egy szorítókötés volt rajtam, másnap pedig amikor jött a doktor úr leellenőrizni, hogy minden rendben van-e, akkor lecserélte egy kompresszoros melltartóra. Ebben már napról-napra könnyebb a mozgás, és a fájdalom is egyre jobban enyhül” - idézi a Ripost Kozelkin Natáliát, aki ennek a szerencsés véletlennek köszönheti, hogy időben felfedezték a daganatot a mellében, így nem lett nagyobb baj. #foryou #ad #reklam ♬ Luxury Hote - Cassiopeia @kozelkinnatalia 🍒Műtét után| Sziasztok! Már túl vagyok a műtéten ha esetleg van kérdésetek a műtéttel kapcsolatosan tegyétek fel itt kommentben 🥰 @aesthetica_orvosi_kozpont | #aestheticaorvosikozpont

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!