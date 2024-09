Itt a TV2 nagy bejelentése

2023 őszén indult a Rich Kids Hungary, a Kőgazdag fiatalok a TV2-n, és most visszatér, már ki is került egy előzetes – eszerint Ibizán is forgatott a csapat.

Kőgazdag fiatalok, TV2

Fotó: TV2

Itt az előzetes:

A műsor egyik emlékezetes szereplője a szőke Tuvic Aleksandra, aki egykor Tóth Dávid egyik Nagy Ő-jelöltje volt, de végül nem ő lett a kiválasztott. Később feltűnt a Farm VIP-ben, ahol bebizonyította, hogy nem törik le a műkörme, ha fizikai munkáról van szó, többen megkedvelték a TV2 műsorában. Egy új oldalát is megmutatta később, a magánélete és az anyagi helyzete volt a fő téma a Kőgazdag fiatalokban.

Kőgazdag fiatalok, TV2

Fotó: TV2

"Kiemelkedően jó körülmények közt nőtt fel, 18 évesen, milliókkal a zsebében ment fel Budapestre, hogy vegyen magának egy lakást. Imád utazni, de csakis business class-en, a fél világot bejárta már. Elmondása szerint szilikonmániás, bármit megcsináltatna magán, már túl van jó pár műtéten. Talán a legextrémebb, hogy designer vaginája van. Hipochonder, havi szinten többszázezer forintot költ orvosi vizsgálatokra" - írták róla a beharangozóban.

