Újabb hírek érkeztek a kórházban lévő Liptai Claudia állapotáról

Liptai Claudia a napokban osztotta meg, hogy kórházba került, ugyanis övsömör támadta meg a szervezetét, aminek következtében elviselhetetlen fájdalmai voltak a Sztárban Sztár All Stars élő show-jában. "Az élet nem mindig habostorta. Tegnap még nem gondoltam volna, hogy a mai napot már egy kórház vendégszeretetében élvezem. A betegségem egy héttel ezelőtt kezdődött. A diagnózis: övsömör. Aki már átélte ezt a betegséget tudja, hogy döbbenetes, semmihez sem hasonlítható fájdalommal jár. Sajnos a sima gyógyszerek nem hatottak eléggé. Őszinte leszek, a hétvégi két élő műsorban néha voltak számomra embert próbáló pillanatok. De valahogy mi úgy működünk művészek, hogy bekapcsol a piros lámpa és az adrenalin mindenen átsegít" - írta a közösségi oldalán.

Liptai Claudia az övsömör miatt került kórházba

Fotó: Liptai Claudia/Instagram

Hozzátette, hogy a betegséget muszáj volt komolyabb körülmények között gyógyítani, ezért pár előadását le kellett mondania.

Liptai Claudia vajon ott lesz a Sztárban Sztár All Stars zsűri székében?

A műsorvezető állapota miatt az is kétes volt, hogy hétvégén részt tud-e venni a Sztárban Sztár All Stars zsűrijeként a műsorban, amire a TV2 sajtóosztálya válaszolt is:

"A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során.

Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen.

Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő" - olvasható a Borsnak címzett közleményükben.

Mi az az övsömör?

Az övsömört (orvosi nevén varicella zoster) ugyanaz a vírus okozza, mint a bárányhimlőt. Általában, amikor a szervezet immunrendszere valamilyen oknál fogva legyengül (stressz, betegség, immunrendszert gyengítő gyógyszerek), és nem tudja legyőzni a vírust, az újra aktiválódik, létrehozva ezzel a jellegzetes, többnyire fájdalmas hólyagokat a bőrön.