Újabb luxusútra vitte a gazdag barátja Berki Mazsit

Berki Mazsi néhai férje, Berki Krisztián halálát követően nem gyászolt sokáig, ugyanis elég hamar megismerkedett gazdag barátjával, Zoltánnal, aki valódi luxuséletmódot biztosít számára, már követni sem lehet, hogy mennyi luxusutazáson jártak az elmúlt időszakban. Berki Mazsi ezúttal Mykonoson nyaral, ami nemzetközileg is híres turistacélpont, főleg csodás strandjai és pezsgő éjszakai élete miatt.

Minden bizonnyal a férfi finanszírozza a plasztikai beavatkozásait is, ezenkívül folyton méregdrága utazásokra fizeti be az özvegyet, így alig tartózkodnak itthon. Berki Mazsi azóta folyton dicsekszik a közösségi oldalain, hol drága holmikat vásárol magának, hol drága autókkal jár, és teljesen plasztikafüggő lett, hiszen már szinte rá sem lehet ismerni az utóbbi időben. Hosszú póthajat is viselt egy ideig, száját is feltöltette, melleit is egyértelműen sokkal nagyobbra csináltatta, és számos más kezelést is kipróbálhatott, amiről nem beszél.

A változás óta Berki Mazsi folyton hatalmas műmelleit mutogatja Instagram-oldalán is. Nemrég egy falatnyi, tangás bikiniben búcsúztatta a nyarat, és már nem is volt számára elég, hogy fotózgassa magát, hanem egy videóban forogva mutatta meg hatalmas szilikonmelleit és csupasz fenekét. A merész bikininek nemcsak a fazonja, hanem a színe is igencsak figyelemfelkeltő volt, ugyanis egy sötétebb lila árnyalatot kombinált neonzölddel, így biztosan nem maradt észrevétlen a strandon Berki Mazsi.

