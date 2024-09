Budapesti edzőteremben tűnt fel Uma Thurman - fotók

Egy budai edzőteremben jelent meg Uma Thurman, amiről a hely tulajdonosa osztott meg pár fotót a Facebookon. A bejegyzése alapján az Oscar-jelölt színésznőnek izzasztó edzésben volt része, nézze meg!

Mit keres Budapesten Uma Thurman?

Uma Thurman a Ballerina Overdrive című túlélőfilmet forgatja Magyarországon, de valószínűleg csak október elejéig marad – mivel a film munkálatai augusztusban kezdődtek, és hamarosan véget is érnek, legalábbis nálunk biztosan.

A Ballerina Overdrive egy csapat balerináról szól, akik a semmi közepén rekednek, miután egy táncversenyre menet lerobban a buszuk. A filmet Vicky Jewson (Személyi védelem, Vaják: A vér eredete) rendezi, Uma Thurmanen kívül szerepel még benne többek között Maddie Ziegler, Iris Apatow, Lana Condor és Avantika.

Világsztárok Magyarországon

Mostanában több világsztárral is lehetett találkozni Magyarországon, például a Szemfényvesztők harmadik részének színészei is feltűntek különböző helyszíneken: Morgan Freeman a Déryné étteremben jelent meg, miközben Jesse Eisenberg a Terror Háza Múzeumot is meglátogatta egy nagy múltú budai bűvészbolt után. A filmben szintén szereplő Isla Fisher már nem annyira volt képben: kínos posztot tett közzé Budapestről az Instagramon, a magyar Parlamentről ugyanis azt hitte, hogy Prágában van.

Uma Thurman előtt Patrick Duffy járt Budapesten

Nemrég a Dallas Bobbyja, Patrick Duffy is megfordult Magyarországon, egy miskolci étterem után egy budapesti vendéglátóhelyre is betért. Mint arról beszámoltunk, a színész tavaly forgatott hazánkban, ráadásul nem is egy amerikai produkcióval érkezett, hanem egy magyar gombfocis vígjátékban, a Lepattanóban kapott szerepet.

Patrick Duffy ennek kapcsán volt a miskolci CineFest filmfesztivál díszvendége, a városban pedig egy étterembe is beült a párjával, Linda Purl színésznővel együtt. A Street Kitchen szerint helyi kóstolótállal kezdték a környék termelői sajtjaiból és felvágottjaiból, majd hortobágyi húsos derelyét, parmezános mangalicasteaket és paradicsomos gnocchit rendeltek, de a desszertnek és a pálinkának is hagytak helyet.