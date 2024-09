Titokban megnősült a TV2 sztárja

Az Exatlon Hungary sztárja, Ungvári Miklós titokban elvette a párját, a lakberendezőként dolgozó Dórát. Az esküvő részleteiről jóformán csak a jelen lévő barátok és ismerősök posztjaiból értesülhetett a nyilvánosság, a sportoló és újdonsült felesége is csak ezeket osztották meg Instagram-sztorikban. Itt van például a focista Badalik Szabolcs bejegyzése a nagy napról, amelyből az is kiderült, hogy a ceremóniára Cegléden került sor.

Egy poszt Ungvári Miklós esküvőjéről

Fotó: Instagram/Badalik Szabolcs

Ungvári Miklósék is csak a barátok posztjait osztották meg

Fotó: Instagram/Ungvári Miklós

Ungvári Miklós már az eljegyzésről sem adott hírt

Ungvári Miklós korábban azt sem verte nagydobra, hogy megkérte a barátnője kezét, arról is csak a menyasszony posztolt a közösségi oldalán. "A vőlegényemmel" – csak ennyit írt lapozható Instagram-posztjához, amelyben egy közös képük mellett a jegygyűrűről is látható volt egy közeli fotó. Nézze meg azt a bejegyzést is!

Dóra ugyan megjelölte a bejegyzésben Ungvári Miklóst, annak saját oldalán azonban semmi látható nyoma nem volt az eljegyzésnek. A sportoló amúgy sem a legaktívabb az Instagramon, legutóbbi bejegyzése a párizsi olimpia idejéről, július végéről származik.

Honnan ismerheti Ungvári Miklóst?

Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozó, olimpiai érmét 2012-ben szerezte Londonban. Négyszer választották az év magyar cselgáncsozójának, de a TV2 nézői számára az Exatlon Hungaryből is ismerős lehet: a 2019-es első évadban a közönség egyik kedvence volt a Bajnokok csapatából, három évvel később pedig az Exatlon Hungary All Starba is visszatért.

Az All Star évadban egy párbajban a Faternek becézett Kása András ejtette ki, aki akkor így beszélt róla: "Boldog vagyok, de valahol szomorú is, mert egy olyan emberrel kellett párbajoznom, akit nagyon megkedveltem, és a barátomként tekintek rá. Ungi egy nagyon jó ember és egy hatalmas ellenfél, én nagyon tisztelem és becsülöm. Egy olyan bajnok, aki nem felejtette el, hogy honnan jön, és hol tart most. Örülök, hogy ismerhetem, egyszer egy nagyszerű apa lesz belőle" – idézte korábbi nyilatkozatát a Bors.