A Unique együttes különleges dologra készül

A tavalyi 25. jubileumi nagykoncert után a Unique zenekar szeptember 20-án az Akváriumban ad koncertet, ahol hatalmas meglepetéssel kedveskednek a résztvevőknek. Völgyesi Gabi az Origónak hangsúlyozta, hogy az év legnagyobb buliját láthatja majd a közönség, ahol a régi nagy slágerek mellett új dalok is hallhatóak lesznek.

Fotó: Unique

A Unique különleges, eddig soha nem hallott koncerttel készül

Az univerzum után UNIQUEversum címmel adunk majd koncertet, ugyanis a mi világunkat akarjuk majd a színpadra elhozni.

Az elmúlt 26 év alatt a közönség velünk együtt idősödött, lett bölcsebb és érettebb. A dalainkon kívül hasonló behatások érnek bennünket, ami csak még jobban összekovácsol minket, értjük egymást, ha akarjuk. Manapság az emberek egyre többször egymás ellen tudnak menni, egyre több a konfliktus, ami végső soron nem jó nekünk és előadóművészként, a dalainkkal és koncertjeinkkel inkább az elfogadás és a megértés irányába igyekszem mozdítani és közelebb hozni egymáshoz az embereket” – kezdte az Origónak Völgyesi Gabi, aki azt is elárulta, hogy különleges műsorral készülnek a fellépésre.

Fotó: Unique

A nagykoncerten az új dalunkat is bemutatjuk, melynek címe, Memento.

Ezt a pandémia ihlette, az emberek közötti elidegenedésről szól, amit egyre gyakrabban tapasztalunk. Manapság szerintem ez egy általános a probléma, nem szolgája az előnyünket, és tenni kell ellene. Ezenkívül lesznek még részemről gondolatok, több felvezetés, valamint új zenei elemek is” – hangsúlyozta.

Az Unique énekesnője kiemelte, hogy rendszeresen szeretnek olyan nagyobb önálló, kiemelt koncerteket tartani Budapesten vagy vidéken, ahol a látványt, a fényt, a hangot, a szellemiséget is maguk választják meg és ez a nagykoncert is ilyen lesz.

„Számomra ez egy szuper dolog, ugyanakkor hatalmas felelősséggel is jár, szeretném a lehető legjobbat a közönségnek nyújtani.

Szeretem az élő kapcsolatot a közönségünkkel

– mesélte.

Fotó: Unique

Az énekesnő lapunknak azt is elárulta, hogy régebben a dalaik legtöbbször a párkapcsolatról, szóltak, mára azonban ez is változott és előkerültek az jelenlegi életkorunkból adódó kérdések, témák is.