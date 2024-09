Új hír érkezett a kórházba került Vajna Tímeáról

Vajna Tímea Svájcból jelentkezett, ahol kórházban kezelték egy komoly autoimmun betegséggel, amely a teherbe esését is akadályozta. "Végre túl vagyok a kezeléseken dr. Ursula Jacobbal, immunterápia autoimmun és más gyulladásos betegségekre" – írta az Instagramon, megemlítve a húgát, Palácsik Lillát is, aki a fényképeket készítette. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

Miért volt kórházban Vajna Tímea?

Vajna Tímea nagyjából két hete jelentkezett a kórházi ágyáról, de eleinte nem lehetett pontosan tudni, hogy mi történt vele. "Már megint itt vagyok... mindig van valami" – csak ennyit írt angolul a fotóhoz, amelyen az látszott, hogy épp infúziót kap.

"Állandó alhasi fájdalom. 15. altatás. Kiderült, nem csak az endometriózis, hiába a 8 hetes Lupron depo injekció, hanem méhpolip és autoimmun betegség. Mi jöhet még, komolyan?! Később részletesen írok, hogy az autoimmun betegség hogy tud akadályozni egy embrióbeültetést.

Ha már ennyi mindent végigcsináltam, lehet, másoknak is segíteni tudok, hogy mire figyeljenek.

Az egész szervezetet gyulladásban tartja, így a petefészek antitesteket gyárt saját maga ellen és a természetes ölősejtek száma a többszörösére nő. Ezáltal egy embrióbeültetésnél a szervezet azonnal megtámadja az embriót és elpusztítja. Amerikában lipid, IVIG, szteroid és LIT terápiát alkalmaznak erre, aminek sajnos vannak kockázatai és mellékhatásai" – írta később az állapotáról.

Szeretne anyává válni

Vajna Tímea korábban is sokszor jelentkezett kórházból, hiszen szinte mindent elkövet azért, hogy gyereke szülessen: férjével, Ráthonyi Zoltán üzletemberrel is folyamatosan próbálkoznak, hogy szülők lehessenek, de egyúttal nagyon fájdalmas és hosszadalmas kezeléseknek is aláveti magát emiatt – egyelőre azonban nem járt sikerrel. Korábban egy megrázó bejegyzésben vallott arról, hogy már négyszer elvetélt, és már kezdte is feladni a reményt, hogy valaha természetes úton saját kisbabája szülessen.

"2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is... Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" – írta akkor Vajna Tímea.