Kórházba került Vajna Tímea

Nem az első eset, hogy Andy Vajna özvegye a kórházból jelentkezik be közösségi oldalán, ugyanis nem titkolja, hogy mindent elkövet azért, hogy saját gyereke szülessen. Vajna Tímea, aki hivatalosan már a Ráthonyi-Palácsik Tímea nevet viseli, ugyanis tavaly újra férjhez ment Ráthonyi Zoltán üzletemberhez, új férjével is próbálkozik folyamatosan, hogy szülők lehessenek. Azonban nagyon fájdalmas és hosszadalmas kezeléseknek veti alá magát emiatt, és még így sem járt sikerrel. Nemrég egy fájdalmas bejegyzésben ismerte el, hogy már négyszer elvetélt, és már kezdte is feladni a reményt, hogy valaha természetes úton saját kisbabája lehessen.

Vajna Tímea nem adja fel a küzdelmet azért, hogy édesanya lehessen

Fotó: Vajna Tímea / Instagram

Most ismét a kórházból jelentkezett be az özvegy, akiről egyelőre nem tudni, mikor és miért került be az intézménybe. Vajna Tímea jelenleg Amerikában tartózkodik, azonban nemrég hazalátogatott Magyarországra is teljes titokban, mivel szeretett nagymamája síremlékéhez látogatott el. Vajna Tímea egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben megmutatta amint egy kórházi ágyon fekszik, egy kék kórházi köpenyben, infúzióval a karjában.

Már megint itt vagyok...mindig van valami

- írta a fotójához az özvegy, aki egyelőre nem árult el többet, viszont azt érzékeltette, hogy nagyon elege van már abból, hogy folyton egészségügyi gondokkal küzd. A körülményekből talán csak sejteni lehet, hogy talán egy újabb magzatát veszítette el, ugyanis biztosan nem tervezett kezelésre ment a kórházba.

Vajna Tímea ismét kórházba került, egyelőre nem árulta el a pontos okát

Fotó: Vajna Tímea Instagram

De az is lehet, hogy a Los Angelest sújtó hatalmas hőség miatt lett rosszul, ugyanis figyelmeztetést adtak ki a régióra, hiszen pusztító forróság miatt nem szerencsés elhagyni a házat, hiszen 42 fok van.

Vajna Tímea többször is elvetélt

Az özvegy újra férjhez ment tavaly, üzletember párjával, Ráthonyi Zoltánnal Los Angelesben házasodtak össze. Eddig vele is sikertelenül próbálkoztak, amiről Vajna Tímea már az esküvői képek mellett számolt be.

2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is...

Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" - írta megtörten Vajna Tímea, aki legutóbb egy orvost hibáztatott egy korábban elrontott beavatkozás miatt, amit szerinte nem lett volna szabad elvégeznie akkor.