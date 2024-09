Ezzel a magyar zenésszel látták a repülőtéren Vajna Tímeát - kép

Nem adja fel az anyaságért folytatott küzdelmet Andy Vajna özvegye, aki most saját magát buktatta le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren készült fotóval, hogy titokban hazalátogatott. Vajna Tímea nem mással, mint L.L. Juniorral fotózkodott a reptér VIP-részlegén, ahol állításuk szerint véletlenül futottak össze. A rapper buktatta le Vajna Tímeát a közzé tett fotójukkal, hiszen az özvegy egyre ritkábban jön Magyarországra, valószínűleg azért, mert folyamatos kezelés alatt állhat.

Vajna Tímea és L.L. Junior állítólag véletlenül futottak össze a reptéren

Fotó: L.L. Junior Instagram

Vajna Tímea annyira szeretne saját gyereket, hogy már az egészségét is kockáztatja azért, hogy valóra váljon élete legnagyobb álma. Az özvegy évek óta elkeseredett harcot vív azért, hogy édesanya lehessen. Szinte megszámlálni sem lehet, hányféle kezelésen, fájdalmas beavatkozáson esett át, ám mindeddig sikertelenül.

Vajna Tímea többször is elvetélt

Az özvegy újra férjhez ment tavaly, üzletember párjával, Ráthonyi Zoltánnal Los Angelesben házasodtak össze. Eddig vele is sikertelenül próbálkoztak, amiről Vajna Tímea már az esküvői képek mellett számolt be.

2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is...

Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" - írta megtörten Vajna Tímea, aki legutóbb egy orvost hibáztatott egy korábban elrontott beavatkozás miatt, amit szerinte nem lett volna szabad elvégeznie akkor.

L.L. Junior megalázta barátnőjét, majd elutazott

Mint írtuk, a rapper az elmúlt napokban elég furcsán viselkedett, újra megalázta volt barátnőjét, Dárdai Blankát, akivel nyilvános sárdobálásba kezdtek az Instagram-oldalukon. A vitát most L.L. Junior kezdte, majd az énekesnő válaszára elég udvariatlan válasz adott, másnap pedig szánalmas magyarázkodásba kezdett. Úgy tűnik, egyáltalán nem bánkódik amiatt, hogy Dárdai nem békül ki vele újra, most a repülőtérről is több felvételt megosztott, majd később a landolás után is bejelentkezett és elárulta, hogy Spanyolországba utazott, azt viszont nem tudni, hogy kivel.