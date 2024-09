TikTok-szekta, éveken át menekülő sorozatgyilkos, és egy kitalált betörő

A népszerű streaming szolgáltatók sorozatszámra gyártják a „true crime” sztorikat az előfizetőknek, ezek mindig szépen teljesítenek a nézettségi adatokat elnézve. Van, amikor népszerű színészekkel, valódi drámát forgatnak, így mesélnek el hátborzongató és bizarr történeteket, melyek valós eseményeken alapszanak. Azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a dokumentumsorozatok is, melyekben általában olyan civileket szólaltatnak meg, akik valamilyen módon érintettek voltak a valódi bűnügyek tekintetében, legyen szó a gyilkossági ügyekben nyomozó rendőrtisztekről, családtagokról, akár szomszédokról. Úgy tűnik, egyelőre a Netflix az úttörő a műfajban, de egyre többen próbálkoznak hasonló sikereket elérni, mint a Hulu vagy a Max szolgáltatók.

Jelenet az egyik legsikeresebb "true crime" , azaz valódi bűnügyeket feldolgozó drámából, a Mindhunterből

Fotó: Netflix

A „true crime” sztorik általában valamilyen gyilkossági ügyet, vagy megoldatlan eltűnési rejtélyeket dolgoznak fel. Minden idők egyik legnagyobb rejtélye volt a kis Madeleine McCann eltűnésének ügye, akit a mai napig keres a rendőrség, és mi is írtunk róla bővebben. A megoldatlan rejtélyekről egy külön dokumentumsorozat is készült Unsolved Mysteries, azaz Megoldatlan rejtélyek címmel, melynek segítségével egy rég eltűnt kislány elrablásának ügyét sikerült megoldani, ugyanis az egyik néző felismerte az elkövetőt, aki a kis Kayla Unbehaun édesanyja volt, és jogtalanul vitte magával a gyereket, az édesapja tudta nélkül, évekig bujkáltak a hatóságok és az ismerősök elől. Így még az sem kizárt, hogy némelyik szórakoztató alkotás végül segítséget nyújthat egy-egy ügy felderítésében.

A kislányt egy erőszaktevő, a 47 éves Christian Brueckner rabolhatta el

Fotó: X



A jelenlegi kínálatból az alábbi valódi bűnügyeket feldolgozó dokumentumfilmek a legnézettebbek, vannak köztük olyanok is, melyek már évek óta fenntartják a nézők érdeklődését.

Valódi bűnügyek: A Tinder-csaló (The Tinder Swindler)

A 2022-es dokumentumfilm hatalmas sikert aratott, mely kategóriájában addig egyedülálló volt. Titka abban rejlik, mint az összes többi „true crime” sztorinak, hogy sokszor az ember legvadabb fantáziáját is felülmúlja, valamint azt az érzést kelti, hogy bármikor bárkivel megtörténhet, hiszen valós eseményeket mutat be. A Tinder az egyik legnépszerűbb társkereső applikáció a mai napig, a film pedig elvette a felhasználók biztonságérzetét, hiszen ki akarna szerelembe esni egy hazug bűnözővel, aki csak átveri? A Tinder-csaló története Simon Levievet mutatja be (valódi nevén: Shimon Hayut), aki valódi luxuséletet élt, dárga dizájner ruhákat viselt és magánrepülőgépekkel repült. Néhány nő számára abszolút jó fogásnak ígérkezett a gazdag férfi, azonban nem tudták, hogy Leviev pazar életmódját a nők Tinderen keresztül történő becsapásából finanszírozta.