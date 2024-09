Összeomlott, és a Blikket szidta Vastag Tamás, Krausz Gáborék már a gyereket tervezik, Kulcsár Edina az őrület szélén áll

Ezek voltak a hét legfontosabb bulváreseményei, mutatjuk!

Folytatódik a Sztárban sztár All Stars, szombaton és vasárnap újabb két-két versenyző búcsúzik

Fotó: TV2

Vastag Tamás összeomlott és a Blikket szidta

Vastag Tamás szinte összeomlott a Blikk róla és családjáról szóló cikke miatt, amiben az újként eladott történet nagyjából ötéves, csak épp Vastag Tamás soha nem nyilatkozott a sajtónak a magánéletéről, hivatalosan még a párját és a gyerekeit sem mutatta meg soha, így a szakításról, majd az új kapcsolatáról sem beszélt. Szerinte a Blikk az 5-6 éves pletykákra alapozott cikkel tönkretette a családi egységet, amelyet a volt párjával kialakítottak a gyerekek közös nevelésével. Vastag Tamás, a Sztárban sztár All Stars jelenlegi versenyzője hosszabb ideje fennálló problémák miatt szakított gyerekei anyjával, ettől függetlenül kiveszi a részét a gyerekek neveléséből. Az énekes egy hosszú Facebook-posztban írta le a véleményét, amit a sajtó csak teljes terjedelmében oszthat meg, ezt a linkre kattintva olvashatja el.

Vastag Tamás a Sztárban Sztár All Stars egyik versenyzője, vasárnap lép színpadra a nagy kiakadása után először

Fotó: TV2 / TV2

Krausz Gábor és Mikes Anna már a gyereket tervezik

A sztárpár jelenleg az Ázsia Expresszben láthatók, az egyik adásban pedig a táncosnőből látványosan előtörtek az anyai ösztönök. A versenyzőknek a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvén, tagalog nyelven kellett megtanulniuk pár gyümölcs nevét egy gyerekek által előadott dalból, aminek során Mikes Anna szinte elérzékenyült, míg a többi játékost idegesítették a gyerekek.

Mikes Anna és Krausz Gábor máris a gyereket tervezik

Fotó: Mikes Anna/Instagram

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk.

Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…" - mondta Krausz Gábor a jelenet kapcsán.

Miskolcon vacsorázott a Dallas Bobbyja

Miskolci étteremben vacsorázott a Dallasban Bobby Ewingként látott Patrick Duffy, aki tavaly Magyarországon forgatott, ráadásul nem is egy amerikai produkcióval érkezett hazánkba, hanem egy magyar vígjátékban kapott szerepet. A miskolci CineFest filmfesztivál díszvendégeként érkezett a városba, majd egy étterembe is betért a párjával, Linda Purl színésznővel együtt, ahol képek is készültek róluk.