Vastag Tamás szakított a gyerekei anyjával

A jelenleg a Sztárban Sztár All Starsban látható Vastag Tamásról kiderült, hogy már egy ideje nincs együtt két gyereke édesanyjával: több forrás szerint hosszabb ideje fennálló problémák miatt szakítottak, hiába próbálták megmenteni a kapcsolatukat a gyerekek miatt – akiknek a nevelésében az énekes így is aktívan részt vesz, miattuk színházi munkáit is feladta.

Vastag Tamás a Sztárban Sztár All Stars adása előtt

Fotó: Facebook/Vastag Tamás

"Tomi és Laura kapcsolata sosem volt felhőtlen.

Először amiatt volt közöttük több nézeteltérés, hogy nem volt esküvő, aztán a munka szólt közbe.

Legfőképp akkor, amikor Tamás elkezdett vidéki színházakban játszani, és egyre kevesebb időt töltött a családjával, miközben a kedvese otthon volt a két pici gyerekkel. Egyre rögösebbé vált a közös útjuk. Sokáig se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, aztán belátták, ennek így nem sok értelme van, ezért szétköltöztek. Ennek egyébként már jó ideje" – mondta a pár egy ismerőse a Blikknek.

A lap szerint Vastag Tamásnak már új párja is van egy bizonyos Nóra személyében, aki jobban elfogadja az énekes életmódját, hiszen maga is szakmabeli, Azahriah vagy a Korda házaspár koncertjein is meg szokott fordulni a színpadon – miközben három gyerek édesanyja.

Vastag Tamásnak két fia van, Sándor Samu 2016-ban, Péter pedig 2018-ban született. Párjával, Laurával nem nagyon mutatkoztak nyilvánosan, a nőről nem is lehet túl sokat tudni, mindenesetre 2014-ben a Sztárban sztár második szériájában még ki lehetett szúrni a nézőtéren.

Hogy áll Vastag Tamás a Sztárban sztárban?

Tíz éve a Sztárban sztár második szezonjában Vastag Tamás az ötödik helyig jutott (Pál Dénes, Hevesi Tamás, Tóth Vera és Kökény Attila végeztek előtte), majd az idén indult Sztárban Sztár All Stars versenyzőjeként is megjelent a TV2-n.

Az első produkciójaként Tom Jonestól adta elő az It’s Not Unusual című dalt, amivel egyelőre továbbjutott. A hétvégi adásokban az énekesek már csapatokban mérkőznek meg egymással, Vastag Tamás ellenfelei Tolvai Reni, Sipos Tomi és Emilio lesznek.