Furcsa változást történt Vasvári Vivien arcával - kép

A modell már háromgyerekes édesanya, mégis tökéletes formában van, ezt mindig be is bizonyítja szexi képeivel. Bár az utóbbi időben egyre kevesebbet posztol, most mégis furcsa változás történt Vasvári Vivien arcával. A sztáranyuka lehet, hogy szándékosan tűnt el a nyilvánosság elől, és van alapja az őt ért vádaknak, miszerint újabb plasztikai műtéten esett át.

Vasvári Vivien és férje, Zsigmond

Fotó: Vasvári Vivien Instagram

Vasvárinak egyébként tavaly ősszel született meg harmadik gyereke, új férjétől, Zsigmondtól, akiről áprilisban már több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje jelenleg így öt közös gyereket nevelnek, de máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan kislánnyal bővülne a családjuk, de úgy tűnik, egyelőre ez a tervük még várat magára, hiszen örül, hogy újra visszanyerte régi formáját.

Minden visszaáll magától egy idő után. Még van 6 kg plusz rajtam, de az is pár hónap, és lemegy, nem aggódom.

Meg sportolok is, amikor éppen van energiám még rá. Elvileg 40 hét alatt kell teljesen visszaállni az eredeti súlynak" - mondta nem sokkal harmadik gyereke születését követően.

Vasvári Vivientől nem áll messze a sport, hiszen régen profi síkfutó volt és kiemelkedő teljesítményt nyújtott az atlétikában. 16 évesen már a pekingi olimpiára készült, végül sérülés miatt nem vehetett részt az eseményen. Ma már inkább modellkedéssel foglalkozik, ezért sosem tagadta, hogy többször feküdt kés alá, mivel a sporttól nem volt elég nőies a test.

Többen úgy gondolják, Vasvári Vivien újra palsztikáztatott

Fotó: Vasvári Vivien Instagram

Elmondása szerint a sok sporttól nagyon picik voltak a mellei, ő pedig édesanyjához hasonlóan, telt kebleket akart, így 18 évesen korábban már megműtette melleit, melyről szüleinek is csak utólag szólt. Ezenkívül a füleit és a száját is plasztikáztatta, illetve a karikás szemei miatt is szakember segítségét kérte, legalábbis ennyit vallott be eddig a nyilvánosság előtt. Most újabbb plasztikával vádolják egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban, ugyanis legújabb videóján többen is felfigyeltek a furcsa változásra.

Végre Vasvári Vivien kikorrigáltatta azt a sütőtök állát? Kíváncsi lennék, hogy zsírbontó injekció után vajon oldalt hyaluronnal finomítatta-e

- írta a bejegyzést közzétévő felhasználó, akit többen is támadtak amiatt, hogy testszégyenítő posztot tesz közzé valakiről, de olyan is akadt, akit az érdekelt, szerinte milyen az a "sütőtök áll".

Ezeket a testszégyenítős posztokat mikor unjátok meg?

Ezer meg egy káros dolog van amit csinál ez a nő, ami a szabad akaratú választása. Az álla, amivel született az nem a választása" - írta egy másik felhasználó, aki kiállt a háromgyerekes anyuka mellett, legalábbis, ami a külsejének gúnyolását illeti.