Gyilkossággal fenyegetőzik és véresen, káromkodva ordibál az RTL Klub pornózásból élő, bukott sztárja

Az RTL Klub bukott sztárjáról már több, botrányos videó is előkerült, melyeken jól látható, hogy tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Februári ámokfutásán Baukó Éva is megdöbbent, de egyre többen aggódnak érte. Most a Facebookon, egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban újabb botrányos videó került fel a fiatal lányról, aki véres lábbal, szemmel láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állva, magából kikelve ordibál.

VV Virág borzalmas állapotban, magából kikelve ordibál egy videóban

A felvételen a barátját fenyegeti, akit többször megkér arra, hogy ne vigye el a gyereküket. Nem tudni arról, hogy VV Virág terhes lett volna, igaz, jó ideje nem adott józan állapotban hírt magáról, csak az internetre feltöltött videóiból lehetett tudni arról, hogy mennyire kisiklott az élete.

Bár nem tudni, hogy pontosan mikor készült a felvétel, a lány élete vélhetően nem normalizálódott az elmúlt hónapokban: úgy tűnik, mintha (megint) bántalmazó kapcsolatban élne - erre utalnak a véres sebek a lábán és a hatalmas felfordulás a lakásban, ahol a felvételt készítette magáról. A videóban többször fenyegetőzik gyilkossággal.

Baukó Éva korábban kitálalt róla

Baukó Éva korábban a közösségi oldalán írta le, hogy mi történt: "Egy családias lakóparkban lakom és tegnap nagyon durva esethez riasztották a rendőrséget és a mentőket!

Mint kiderült, Virág és az agresszív csávója itt lakik, ahol én, albérletben, és a tegnapi születésnapi bulija óriási agresszióba csapott át.

A lakóparkban lakók elmondása szerint, akik egy zárt csoportban osztották meg a történéseket, szétverték a berendezést Virág és a pasija, a tévét, a bútorokat, a radiátort kidobták az alattuk lévő szomszédra.

Virág ki akart ugrani az emeletről! A barátja pépesre verte, vérzett mindene, a lakók látták!

Nyolc rendőr vonult a helyszínre, Virágot elvitte a mentő... Minek kell történnie ahhoz, hogy egy ön- és közveszélyes alkoholista, drogos fiatal lányt kezelés alá vegyenek, vagy gyámság alá helyezzenek? A körülöttem lakókat nagyon megviselték a történtek, engem is személy szerint" - írta a bejegyzésben akkor.