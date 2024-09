Átverték Bruce Willis sorstársát: Lehúzták az afáziás Wendy Williamst a filmesek

Milliók helyett mindössze 82.000 dollárt, azaz körülbelül 30 millió forintot keresett egy amerikai tévésztár a róla készült dokumentumfilmmel. Wendy Williams 2008-2022 között vezette népszerű talk showját, majd váratlanul visszavonult. 2023-ban jött a sokkoló hír: Wendy Williams afáziás. A 60 éves sztár ugyanazzal a betegséggel küzd, amivel Bruce Willis és a nemzet színésze, Kulka János is. Williams esete azonban az Armageddon sztárjáéhoz hasonló, ugyanis nála demenciát diagnosztizáltak.

Wendy Williams kerekesszékben hagyhatta el a kórházat

(Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com)

Mi történt Wendy Williamsszel?

Wendy Williams beleegyezett, hogy a Lifetime dokumentumfilmet készítsen a betegségéről és az arról való küzdelmeiről, amit a pár nappal ezelőtt mutattak be Where is Wendy Williams? címmel. A műsor rengeteg nézőt vonzott, becslések szerint a csatorna az eladott reklámokból akár több millió dollárt is kereshetett Williams egyre méltatlanabb állapotán, ám a sztár mindössze a bevétel csekély részét kapta meg. A jogi képviselői azonban nem hagyták annyiban a dolgot, ugyanis véleményük szerint ördögi kizsákmányolás áldozata lett az afroamerikai műsorvezetőnő.

Egy súlyosan sérült, cselekvőképtelen személy szándékos kihasználásával a vádlottak milliókat kerestek a történeten, míg Williams csekély 82 000 dollárt kapott - áll a beadott vádiratban.

A The Wendy Williams Show házigazdájaként 14 évig volt a csúcson

(Fotó: Getty Images/WireImage/Rahav Segev)

Williams rajongói igazságot akarnak

A New York Post szerint ez az eset „erőteljes és őrülten opportunista médiavállalatok brutálisan kiszámított, szándékos cselekedeteiből származik, akik egy producerrel együttműködve szándékosan kizsákmányolják Williamst, egy elismert afroamerikai előadóművészt, aki demenciában szenved. Ennek eredményeként kognitív fogyatékossá, tartósan rokkanttá és jogilag cselekvőképtelenné vált.”

Williams és rajongói igazságot akarnak, és méltó fizetést, ugyanis a sztár közel két éve munkaképtelen és a megélhetése mellett a kezelései is súlyos összegeket emészt fel. A Lifetime még nem reagált arra, tervezi-e kompenzálni Williamst.