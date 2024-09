Meghalt Will Jennings, a Titanic betétdalának szövegírója

A „My Heart Will Go On” és az „Up Where We Belong” című dalok Oscar-díjas szerzője, a kortárs dalszerzők egyik legismertebb szövegírója 2024. szeptember 6-án meghalt. Will Jennings halálának okát azonban egyelőre még nem közölték a nyilvánossággal, bár azt tudni lehet, hogy már egy ideje beteg volt a 80 éves zeneszerző - írja a Variety.

A két főszereplő, Kate Winslet és Leonardo Dicaprio a Titanic című sikerfilm egyik jelenetében

Fotó: Shutterstock

A Titanic (Celine Dion által felvett) és az Egy tiszt és egy úriember (Joe Cocker és Jennifer Warnes énekelte) című filmekhez írt dalai két Oscar-díjat is hoztak neki karrierje során. Will Jennings hasonló sikert ért el a „Tears in Heaven” című dalával, melyet Eric Clapton előadásában hallhattak a Rush című film nézői, és amelyért a legjobb eredeti dalnak járó Golden Globe-ot, valamint az év lemezének és az év dalának járó Grammy-díjakat is elnyerték. Jennings pályafutása során három Grammy-díjat is elnyert.

Az év dala kategória győztesei, James Horner (l.) és Will Jennings dalszerzők átveszik a díjat a 41. Grammy-díjátadón a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban február 24-én, 1999-ben. A Celine Dion által előadott My Heart Will Go On című dallal nyertek

Fotó: AFP/Hector Mata

A dalszerző azonban nemcsak filmzenéivel lett sikeres, hiszen olyan előadókkal dolgozott együtt mint Whitney Houston, Steve Winwood, Dionne Warwick, Barry Manilow, vagy Tim McGraw. Will Jennings és Steve Winwood együttműködése különösen gyümölcsöző volt, két listavezető slágert is készítettek együtt, az egyik a „Higher Love” volt, a másik a „Roll WIth It”, de több alkalommal is dolgoztak együtt.

Jennings olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint:

Mariah Carey

Roy Orbison

B.B. King

Diana Ross

Faith Hill

Jimmy Buffett

Továbbá Whitney Houstonnal együtt készítették a „Didn't We Almost Have It All”-t, Barry Manilow-val pedig szintén slágert csinált a „Looks Like We Made It”-tel, és ez csak két ismert popklasszikus Jennings repertorájából. 2006-ban beiktatták a Songwriters Hall of Fame-be, azaz a Dalszerző Hírességek Csarnokába, majd később a Nashville Songwriters Hall of Fame tagja lett.

I’m so saddened to hear of the loss of Will Jennings. Will was more than just a brilliant lyricist; he was a friend and a creative partner to so many incredible artists. It was one of the great fortunes of my career to have the opportunity to sing Will’s lyrics for “My Heart Will… pic.twitter.com/ab47aL19ki — Celine Dion (@celinedion) September 9, 2024

Will Jennings slágerét senki sem akarta

Meglepő, hogy az ikonikus My Heart Will Go Ont épp azok nem akarták a Titanic című filmbe, akik a legnagyobb sikereket érték el vele, és érik el a mai napig is. Kiderült, hogy Céline Dionnak egyáltalán nem tetszett, nem akarta elénekelni sem, a rendező, James Cameron sem akart popzenét a filmbe, Kate Winslet egyenesen meggyűlölte a forgatások végére.