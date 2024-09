Érkezik a You 5. évada: minden, amit a befejező évadról tudni kell

A Netflix saját gyártású sorozata, a You óriási siker, így nem csoda, hogy a streaming már az ötödik évadot rendelte be. Az azonban szomorú hír a rajongóknak, hogy az ötödik évaddal búcsúzni kell majd a szériától, amiben eldől, hogy mi lesz a főhős, a sorozatgyilkos Joe Goldberg sorsa. A You 5. évad hamarosan látható lesz, melyben számtalan kérdésre választ kapnak majd a rajongók a pszichodráma záró évadában.

Hamarosan érkezik a You 5. évad

Fotó: You/Instagram

Miről szól a You című sorozat?

A sorozatban a fiktív karakter, Joe Goldberg, egy könyvesbolt-vezető életét követhetjük nyomon, aki megszállottan üldöz egy végzős diákot, Guinevere Becket. Azonban ez nem egy tipikus szerelmi történet, ugyanis a dolgok egyre veszélyesebbé válnak. A sorozat gyorsan sötét és hátborzongató fordulatot vesz, és rengeteg kegyetlenségnek és gyilkosságnak lehetünk a szemtanúi - olvasható a Netflix hivatalos oldalán.

A főszereplőt A Pletykafészekből is ismert Penn Badgley formálta meg, aki nem érti, hogy miért rajonganak annyian egy sorozatgyilkosért, és miért drukkolnak azért, hogy megússza a kegyetlen gyilkosságokat.

"Ha őszinte akarok lenni, nem jó érzés eljátszani a sorozatgyilkost. Joe valójában nem az igazi szerelmet keresi.

Ő egy gyilkos. Ő egy szociopata.

Sértődékeny. Káprázatos. És önmegszállott. Nagyon küzdöttem azzal a ténnyel, hogy egy ilyen srácot alakítok" - mesélte.

Joe és Beck volt a nézők kedvenc párosa

Fotó: Instagram.com/youtvshowvofficial/

A folytatásért lapozzon tovább!