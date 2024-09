Megszólalt a botrányos emlékkoncertről Zámbó Árpy

Mint írtuk, óriási volt a felháborodás a balatonboglári Zámbó Jimmy-emlékkoncert után, ahol a 23 éve meghalt énekes dalait a testvére, Zámbó Árpy énekelte – félig azonban playbackről, amivel sok kommentelő szerint inkább meggyalázta Zámbó Jimmy emlékét.

Zámbó Jimmy

Fotó: Zámbó Jimmy

"Biztos, hogy nem hívtak volna, ha azt gondolják, hogy ez méltatlan Jimmyhez. Sem én, sem a családom nem foglalkozik azzal, hogy ki mit ír vagy mit hazudozik, mert ezzel sajnos nekünk számolni kell... Én nem vagyok egy nagyképű ember, beismerem, ha hibázok, ha rosszul csinálok valamit. De azt gondolom, hogy 23 év nagyon hosszú idő, és ez a 23 év bebizonyította azt, hogy valamit jól csinálunk" – válaszolt Zámbó Árpy a vádakra a Tények Pluszban.

Zámbó Árpy is énekelt Zámbó Jimmy mellett

Az énekes arról is beszélt, hogy a hasonló emlékkoncerteken korábban is bevett gyakorlat volt (és soha nem is tagadták), hogy felvételeket is használtak, hiszen csak így tudták Zámbó Jimmy hangját megidézni. Zámbó Árpy ezzel együtt visszautasította az énekhangját ért támadást, mint mondta, például a Bukott diák vagy a Jó asszony felvételein is közreműködött.

"Nem egyszer behívott a stúdióba, és ott hallgattam, ahogy énekel. Természetesen életem legjobb percei és legnagyobb örömei voltak ezek az alkalmak. Egyszer aztán behívott a süketszobába. Nem is értettem, hogy mit akar tőlem. Mire azt mondta: Figyelj, van egy ötletem. Ezt ketten énekeljük el. Na, itt születettek meg gyakorlatilag azok a duettek" – mesélte erről a TV2-nek. Nézze meg a teljes riportot!

Élősködtek Zámbó Jimmy hírnevén?

A balatonboglári koncert után sokan vélték úgy, hogy abban nincs semmi megemlékezés, ha Zámbó Árpy félplaybackben énekli a számokat. "Még a háttérbe vetített videóval sem sikerült szinkronba hozni a dolgokat. Azt hiszik néhányan, hogy az emberek hülyék, és bármit bevesznek… Ez már szégyen, amit művelnek az emlékével" – írta egy kommentelő, és sokan mások is hasonló véleményt fogalmaztak meg.

"Sajnos azt kell írjam erre, hogy ez a család Jimmy halálából hasznot húz még ilyen hosszú távlatban is" – szögezte le véleményét egy hozzászóló, míg sokan egyenesen kikeltek magukból. "Élősködtök Jimmy nevén!" – jegyezte meg másvalaki.