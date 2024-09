Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Krisztián, kórházba került

Szerdától vadonatúj részekkel jön a TV2 Csoport TV2 Titkok Ramónával című podcastje a TV2 Play-en. Lékai-Kiss Ramóna első vendége Zámbó Krisztián lesz, aki nem csak az Ázsia Expresszben és a Sztárban sztár All Starsban való szerepléséről mesél. Őszintén beszél mostani életéről, gyerekkoráról, szerelmeiről és a csajozásról, jelenlegi kapcsolatáról a párjával Zsuzsival, és arról, mit gondol az apa szerepről. De mesél arról is, milyen hatással volt és van rá mai napig édesapja halása. Illetve azt is elárulta például, ha megtehetné mit mondana Zámbó Jimmynek. A videó podcast vendége lesz többek között ebben az évadban Opitz Barbi, Dopeman és Sáfrány Emese is - közölte a TV2 Csoport.

Zámbó Krisztián

Fotó: TV2

Zámbó Krisztián balesete

Zámbó Jimmy fia nemrég összetörte magát, erről is mesélt az adásban. "Felfelé mentem a mozgólépcsőn egy bevásárlóközpontban, teljesen józanul. Akkor jöttem haza Ázsiából, lyukak voltak a kezemen, égési sérüléseim voltak... Az utolsó lépcsőnél megbotlottam, gurultam le, de közben a mozgólépcső vitt felfelé.

A mögöttem lévőkre estem rá.

A haverom rohant volna, de senki nem tudott elkapni. Gurultam le, tele voltak után csíkokkal... után egy hétre borultam egy nagyot Budapest közepén. Akkor volt egy csukló- és egy könyöktörésem. Az be is tett nekem" - emlékezett Zámbó Krisztián, aki szeptember 1-je óta az Ázsia Expresszben látható a TV2-n.