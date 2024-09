Zámbó Krisztián miatt fakadt sírva Peter Srámek - videó

Ma este ismét elstartolt a Sztárban sztár jubileumi évadának harmadik élő show-ja, ahol ismét párbajozni kényszerültek az énekesek, akik négyes csapatokra bontva küzdöttek a továbbjutásért a csoportos rangadók első éjszakáján. Az Sztárban sztár első csapatában lépett színpadra Oláh Ibolya, Szabó Ádám, Hevesi Tamás és Tóth Gabi, majd Gubik Petra, Peter Srámek, Király Linda és Zámbó Krisztián. A párbajok után, reményzónába került négy énekes előadását Zámbó Krisztián zárta édesapja, Zámbó Jimmy Csak egy vallomás című dalával zárta, 37 ponttal.

Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián az Ázsia Expresszben is szerencsét próbáltak

Fotó: TV2

Zámbót elkísérte a stúdióba testvére is, Zámbó Adrián, akivel a TV2 másik sikerműsorában, az Ázsia Expresszben is együtt vettek részt, de elsőként távoztak az első hajsza után, erről az Origónak még a forgatás helyszínén, a Fülöp-szigeteken szólaltak meg. Most azonban már gőzerővel a Sztárban sztár All Starsra koncentrál, és mindent megtesz a továbbjutásért, szem nem is maradt szárazon az előadása közben, ő maga is elérzékenyült a színpadon.

De nemcsak Zámbó Krisztián könnyezte meg Zámbó Jimmy dalát, hanem a közönség, és még versenytársa, Peter Srámek is, aki maga is nagy Zámbó Jimmy rajongó és szívesen énekli a dalait. Srámek könnyeivel küszködve hallgatta Zámbó Krisztián előadását, amit a zsűri is nagyon elismerő szavakkal díjazott, Lékai-Kiss Ramóna szerint megőrült érte a közönség.