Magyar énekesnővé alakul, harisnyában lép fel Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián először alakít női előadót a Sztárban Sztár All Starsban, hiszen korábban Korda Györgyként, Rick Astley-ként, illetve a saját édesapjaként, Zámbó Jimmyként lépett színpadra a TV2 stúdiójában.

Zámbó Krisztián mint Zámbó Jimmy a Sztárban Sztár All Starsban

Fotó: TV2

Az énekesnek ráadásul a tőle alkatilag eléggé különböző Szandit kell alakítania, szerinte mindenképp vicces produkciót láthatnak majd a nézők:

Szandi leszek, ami biztos, hogy nagyon vicces lesz.

Koreográfia is lesz, amit szeretnék minél jobban megcsinálni, úgy érzem, hogy eddig tök jól megy, az éneklés is és a tánc is, bár az egy kicsit nehezebb nekem a hasam, illetve a rajtam lévő felesleg miatt, de remélem tetszeni fog a közönségnek. Nagyon szeretem Szandit, mint énekesnőt és, mint embert is, mert nagyon dinamikus, kedves, szerethető és persze nagyon tehetséges, szóval nagy megtiszteltetés az ő bőrébe bújni. Emlékszem, hogy gyerekkoromban minden kislány Szandi akart lenni, most én leszek...

Sem alkatilag, sem súlyban nem hasonlítunk, ráadásul azért, valljuk be, nem egy kis aranyos Szandi-arcom van, úgyhogy igyekszem megtenni, amit tudok"

– mondta a Borsnak.

Zámbó Krisztián a lapnak arról is beszélt, hogy a lábát nem akarta leborotválni az előadás miatt, így valószínűleg harisnyában lép majd színpadra – hisz a szőrös lába látványa nélkül is "horrorisztikus Szandi" lesz belőle, akinek láttán a reményei szerint sírva fog nevetni a közönség.

Zámbó Krisztián a legjobb 12-ben

Zámbó Krisztián már a legjobb 12-ben van a Sztárban Sztár All Starsban, amiről így beszélt korábban a TV2-nek: "Hát kialakult a top 12. Elképesztően büszke vagyok, és azt gondolom, hogy mindent megtettem, és megérdemelten jutottam a 12-be. Én nem vagyok nagyképű, de muszáj egy kis önbizalmat adnom magamnak, és bíznom magamban". Nézze meg videón a nyilatkozatát!

A Sztárban Sztár All Stars szombaton folytatódik tehát a TV2-n: az alábbi énekesek vannak még versenyben, belőlük áll a top 12.