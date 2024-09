Zendaya egy feltétellel vállalta az édeshármast két pasival!

Zendaya édeshármas - kevesen gondolták volna pár évvel ezelőtt, hogy a bájos színésznő neve egy mondatban lesz ezzel a szóval. Az ex-Disney sztár, aki időközben Pókember szerelme lett a vásznon és a való életben is, egyre bevállalósabb szerepeket kezdett vállalni. Ott van rögtön az Eufória, amiért kétszer is megkapta a legjobb drámai színésznőnek járó Emmy-díjat a drogfüggő Rue megformálásáért, majd jött a Dűne, ahol a galaxis legvagányabb harcosnőjét, Tashit alakítja Timotheé Chalamet mellett. Nem hiába gondolják sokan generációja Angelia Joliejának, különleges szépsége mellett bátran választ a szerepek közül, sőt már producerként is kipróbálta magát a Challangers című filmben, ami a mozik után holnap a Prime-ot is meghódítja.

Zendaya a bevállalós jelenetektől sem riad vissza Fotó: AFP / AFP

Édeshármas Zendaya módra

A Z-generációs erotikus thriller egy bizarr szerelmi háromszögbe kalauzolja a nézőket. Három teniszcsillag tinikori botlásait és döntéseit követhetjük végig, illetve hogy 15 évvel később ez milyen hatással van az életükre. A nagyreménységű Tashi korosztálya legnagyobb teniszcsillaga lehetett volna, ám egy sérülés derékba törte a karrierjét, ezért férje edzője és managere lett. Azonban ott van tinikori szerelme, aki nem mellesleg a férje legjobb barátja is volt, azonban az édeshármasba torkolló kapcsolatuk nem várt fordulatokat vett.

Zendaya kifejezetten kérte a segítséget a szexjelenetekhez Fotó: AFP / AFP

A filmben számos fülledt jelenet is látható, amit a producerként is közreműködő Zendaya csak és kizárólag egy feltétellel volt hajlandó vállalni; ha intimitáskoordinátort is jelen van a felvételeknél. Ebben a két férfi főszereplő, Josh O' Connor és Mike Faist is egyetértettek, akiknek szintén többször kellett meztelenül megjelenniük a vásznon, nem beszélve az ominózus édeshármasról.

Volt egy intimitás-koordinátorunk, aki fantasztikus és nagyon segítőkész volt, mert fontos volt, hogy biztonságban érezzük magunkat. Beszéltem a kollégáimmal, hogy megtaláljuk a módját, hogy jól érezzük magunkat. Együtt teniszeztünk, együtt jártunk, együtt próbáltunk. Össze kell kötnünk és jól éreznünk magunkat egymással."

- nyilatkozta Zendaya az Elle magazinnak.