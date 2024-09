Top 5: mi lehet a titka minden idők legtöbbet eladott albumainak?

Az eladási statisztika alapján a legnépszerűbb, legjobb zenei albumok mind évtizedekkel ezelőtt születtek, és vannak köztük meglepő találatok: elsőre valószínűleg nem gondolnánk, hogy Meat Loaf vagy Shania Twain egy-egy lemezéből is elkelt világszerte 40 millió példány – miközben a Beatles legsikeresebb anyaga, az 1 című zenei album „csak” 31 millió eladott példányig jutott.

Máig a legtöbbet eladott zenei album az 1982-es Thriller

Fotó: Sony Music Entertainment / Sony Music Entertainment

Az élmezőny így alakult 2024-ig, és valószínűleg nem is nagyon fog változni mostanában:

Michael Jackson: Thriller – 70 millió eladott példány AC/DC: Back in Black – 50 millió eladott példány Whitney Houston / különböző előadók: The Bodyguard – 45 millió eladott példány Pink Floyd: The Dark Side of the Moon – 45 millió eladott példány Eagles: Their Greatest Hits (1971 – 1975) – 44 millió eladott példány

Zenei albumok, amelyeket ma is az egész világ hallgat

5. Eagles: Their Greatest Hits (1971 – 1975) – Magyar hallgatóknál talán a top 100 album közé se férne be, főleg, hogy a banda abszolút slágere, a Hotel California nincs a lemezen – azon egyszerű oknál fogva, hogy csak 1976-ban jelent meg. Az Eagles első válogatáslemeze azonban így is kötelező darab volt a (jobbára amerikai) rajongók számára, olyan számokkal, mint a Take It Easy, a Desperado vagy a Tequila Sunrise.

4. Pink Floyd: The Dark Side of the Moon – Hasonlóképp, a Pink Floyd nagy slágere, a The Wall is másik lemezen szerepelt, az 1973-as The Dark Side of the Moon azonban egy konceptuális remekmű volt. A zenei megoldások mellett nagy hangsúly került a szövegvilágra is, filozofikus gondolatok és tabutémák váltották egymást a nagyszabású kompozícióban.

Whitney Houston miatt lett óriási siker a Több mint testőr

Fotó: Collection Christophel © Kasdan Pictures / Tig Productions / Collection Christophel © Kasdan Pictures / Tig Productions

3. Whitney Houston / különböző előadók: The Bodyguard – Az 1992-es Több mint testőr zenéje óriási siker lett, főként a Whitney Houston által előadott I Will Always Love You miatt – amely eredetileg egyébként Dolly Parton dala volt 1973-ból. A filmzenei albumon többek között Kenny G, Lisa Stansfield és Joe Cocker is közreműködtek, az eladások nagy része azonban valószínűleg Whitney Houstonnak köszönhető.