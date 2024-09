A világ legdrágább éttermében vacsorázott Zimány Linda - fotók

Zimány Linda Koppenhágában az Alchemist nevű étteremben vacsorázott, amely a világ egyik legdrágább étterme, sőt a Luxe júniusi toplistáján egyenesen a legdrágábbnak bizonyult: az 50 fogásos kóstolómenü akkor 2200 dollárba, nagyjából 785 ezer forintba került.

Az Alchemist: itt evett Zimány Linda

Fotó: Sergei GAPON / AFP

Ezért a pénzért egyébként holisztikus étkezési élményt ígér a világ legdrágább étterme, hisz színházi és cirkuszi elemekkel, horrorshow-val, interakcióval dobja fel a menüt – így egy vendég egy vacsora alkalmával hat órát is eltölthet a helyen.

"A tegnapi nap egy igazi álom volt! Páratlan élmény egy életre" – írta Zimány Linda a lapozható Instagram-bejegyzéséhez, amellyel az estéjét dokumentálta, a nehezen értelmezhető fogások közül is bemutatott párat. Nézze meg a képeit!

Zimány Linda fotónaplója az Alchemistről:

Zimány Linda eddig sem sajnálta a pénzt

Zimány Linda a nyáron is elképesztő luxusban töltött pár napot a francia riviérán, amit természetesen szintén dokumentált az Instagramon. Akkor Saint-Tropez-ból jelentkezett be pár tengerparti luxusétteremből, de más bejegyzéseiből az is kiderült, hogy a helyi Muse Hotelben szállhatott meg.

Az ötcsillagos luxusszállodában az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldalon egy augusztusi éjszakára júliusban 452 ezer forint volt az alapár, ebben az esetben a kétszemélyes lakosztályhoz egy merülőmedence is tartozott. A medence mellé már saját terasz is járt egy másik szobatípushoz, a 80 négyzetméteres lakosztályhoz, annak ára azonban már 980 ezer forint volt egy éjszakára – vagyis Zimány Linda akár közel egymillió forintot is fizethetett egyetlen éjszakáért.

Feljelentette a Redditet

Zimány Linda legutóbb aztán azzal került be a hírekbe, hogy feljelentette a Redditet, szerinte ugyanis nem elég, hogy az oldal gyakran hazugságokat, alaptalan pletykákat és álhíreket terjeszt, de a sztárok közösségi médiás tartalmait is engedély nélkül használja – ráadásul a kommentek és jogsértő tartalmak között elhelyezett hirdetésekből rengeteg pénzt is keres.

Az ügyről Zimány Linda bővebben beszélt itt, de ha inkább az Alchemist világában merülne el jobban, nézze meg az alábbi videót is!