Zimány Linda feljelentette a Redditet

A Reddit több mint 60 millió felhasználóval a világ egyik legnagyobb online fóruma, ahol rengeteg témában találhatók hozzászólások, így a magyar celebvilágnak is vannak külön tematikus oldalai, subredditjei. A felületről rengeteg pletyka, köztük sok álhír is terjedt már el, arról nem is beszélve, hogy a sztárok közösségi médiás tartalmait is engedély nélkül osztják meg sokan.

Zimány Linda

Az ügyvédként végzett Zimány Lindának ebből lett most elege:

rendőrségi feljelentést tett a Reddit ellen.

Szerinte nem elég, hogy az oldal gyakran hazugságokat terjeszt, de a kommentek és jogsértő tartalmak között elhelyezett hirdetésekből rengeteg pénzt is keres. (A Ripost szerint a cég tavaly 29,7 milliárd forintnak megfelelő bevételre tett szert.)

"Elküldtem egy nemzetközi feljelentést a Reddit ellen, mert ők pénzt keresnek abból, hogy szponzorált tartalmat helyeznek el azok között a posztok között, amikben olyan emberek szerepelnek, akik nem is adtak engedélyt... Az Európai Unióban, így itthon is az adott portál felelős azért, ami megjelenik a felületein. Tehát nekik kellene ezeket moderálni, leszedni. Ez vonatkozik a képmásokra, de a sokszor becsületsértő, fenyegető kommentekre is" – magyarázta Zimány Linda a Ripostnak.

Zimány Linda máskor is tett már feljelentést

Zimány Lindának komolyabb rendőrségi ügye is volt már egy zaklatójával, akinek az elfogásáról aztán az Instagramon is beszámolt: "Egy zaklatóval kevesebb. Köszönöm! Szép munka!" – írta júniusban. Németországban fogták el, majd onnan szállították akkor haza H. Csabát, aki korábban Zimány Lindát is zaklatta és életveszélyesen megfenyegette, de más bűncselekményekkel is gyanúsították.

"Már az is megnyugvást adott, amikor korábban kiderült, hogy az illető külföldön tartózkodik, de annak különösen örülök, hogy a férfi már nincs szabadlábon. Azért jelentettem fel, mert jócskán túlment egy határon:

olyan üzeneteket küldött, amikben arról írt, hogy darabokra töri a csontjaimat, mindezt felveszi videóra és kirakja az internetre, hogy mindenki lássa, ahogy visítok.

Azt is mondta, hullazsákba kerülnek majd a szüleim és én is, mert minden magyar celeb ezt érdemli... Martin királynak hívta magát, elmondása szerint az volt a célja, hogy »rendet rakjon az országban«. Nem kívánom senkinek mindazt, amin keresztülmentem, tényleg olyan volt, mint a legrosszabb horrorfilm" – nyilatkozta korábban az eset kapcsán Zimány Linda.