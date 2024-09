Zimány Linda megszólalt a feljelentési ügyéről

A modell megelégelte a népszerű közösségi oldal működését, mely szerinte sérti a közösségi elveket, ezért nagy lépésre szánta el magát. Zimány Linda úgy döntött, feljelentést tesz és gátat szab a határtalan gyűlölködésnek. A szóban forgó oldal, a Reddit több mint 60 millió felhasználóval a világ egyik legnagyobb online fóruma, ahol rengeteg témában találhatók hozzászólások, így a magyar celebvilágnak is vannak külön tematikus oldalai, subredditjei. A felületről rengeteg pletyka, köztük sok álhír is terjedt már el, arról nem is beszélve, hogy a sztárok közösségi médiás tartalmait is engedély nélkül osztják meg sokan.

Zimány Lindának elege lett a sértésekből, feljelentést tett

Fotó: Zimány Linda/Instagram

Zimány Linda is az engedélyek nélküli megosztásokra alapozta feljelentését. Szerinte nem elég, hogy az oldal gyakran hazugságokat terjeszt, de a kommentek és jogsértő tartalmak között elhelyezett hirdetésekből rengeteg pénzt is keres.

Elküldtem egy nemzetközi feljelentést a Reddit ellen, mert ők pénzt keresnek abból, hogy szponzorált tartalmat helyeznek el azok között a posztok között, amikben olyan emberek szerepelnek, akik nem is adtak engedélyt...

Az Európai Unióban, így itthon is az adott portál felelős azért, ami megjelenik a felületein. Tehát nekik kellene ezeket moderálni, leszedni. Ez vonatkozik a képmásokra, de a sokszor becsületsértő, fenyegető kommentekre is" - mondta az ügyvéd végzettséggel is rendelkező Zimány Linda, aki nemzetközi feljelentést tett a Reddit ellen, most elmondta, hogy miből volt már leginkább elege.

Rettenetes agresszió van az emberekben. A Reddit nevű oldal egyik fórumán például a felhasználók olyan embereket használnak verbális bokszzsáknak, akikkel életükben nem találkoztak.

Léteznek olyan fórumok is az internet mélységeiben, ahogy a hírekből is hallhattuk az elmúlt napokban, ahol fizikai bántalmazásról is írnak, ami nem is tudom, hogyan juthat eszébe bárkinek. Engem mindig megijeszt az online agresszió, mert akik a billentyűzet előtt ilyen erőszakosak, azok előbb-utóbb az életben is azzá válhatnak. Nem tudom elképzelni, hogy ezek a szitkozódók posztolás után kedvesen álomba ringatják otthon a gyereküket, mint bárki más” - magyarázta a jogász-modell, aki azért is ennyire elővigyázatos, hiszen legutóbb két veszélyes zaklatóját is letartóztatta a rendőrség, akik korábban életveszélyesen megfenyegették őt és családját is.