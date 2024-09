Zsaroló levelek: Angliában is kísért a Watcher-féle leveles zaklató

A legrosszabb filmes félelmeik válnak valóra egy angliai falu lakóinak. A festői Shiptonthorpe-ben ugyanis valaki két éve mocskos zsaroló levelekkel zaklatja a város lakóit. A történet erősen emlékezteti a helyieket és a hatóságokat a 2022-es The Watcher sorozat történetére, illetve a 2024-es Mocskos kis levelek című film sztorijára, aminek az Oscar-díjas Olivia Colman a főszereplője. A sors furcsa fintora, hogy a The Watcher valós eseményeken alapul.

Vajon kinyomozzák, kik állnak a mocskos kis zsaroló levelek mögött? (Fotó: Northfoto)

Ismeretlen zsaroló levelek borzolják a kedélyeket egy idillinek tűnő angliai kisvárosban

A The Guardian tudósítása szerint Shiptonthorpe falujának lakóinak két éve névtelen, fenyegető leveleket küldenek. Akad, akinek rákot kívánt a rejtélyes író, van, akit tehénnek nevezett. Annyi biztos, hogy az elmúlt 2 évben összesen 500-an hagyták el a falut. Tettes nincs, de sokan úgy gondolják, hogy két filmből, illetve egy valós történetből vehette az ötletet a rejtélyes, titkos üzeneteket gyártó vitriolos tollú író. A Netflix 2022-ben mutatta be Naomi Watts főszereplésével a The Watcher - A megfigyelő című sorozatot, ahol egy átlagos amerikai családot kezd el az ismeretlen fenyegető zaklatni levelekkel.

A miniszéria, aminek azóta berendelték a második évadát, azonban valós történeten alapul. 2018-ban, egy New Jersey-beli kisvárosban kapott egy család hasonló leveleket, amikben arra figyelmeztette őket a rejtélyes író, hogy a ház az övé, és rettegésben tartotta a családot. Sokan arra tippeltek, hogy a szomszédok fogtak össze az új lakók ellen, míg mások a helyi ingatlanközvetítőre gyanakodtak, aki így akart nyerészkedni: drágán adja el a házakat, majd rosszabb áron visszavásárolja, hogy utána újfent továbbadjon rajtuk. A rejtélyes sztori azóta is titok, csak úgy mint a shiptonthorpe-i eset, ugyanis még mindig nem találják a feladót.

A helyi lakosok fenyegetésével a rendőrség is alig tud mit kezdeni

Morbid módon 2024-ben jött ki az Angliában hatalmas sikernek örvendő Mocskos kis levelek című dráma-vígjáték az Oscar-díjas Olivia Colman és Jessie Buckley főszereplésével.