Sztárok, akik 80 felett sem állnak le

Van, aki örökre szép akar maradni a vásznon, és akad aki csak pár évente akarja magát strapálni egy-egy film forgatásával. Akadnak azonban olyan 80 feletti sztárok, akik a luxus nyugdíjas élet helyett évente többször, hónapokon át napi 10-12 órákat forgatnak, hogy szórakoztassák a közönségüket. Jöjjenek a 80 feletti sztárok filmjei!

Rita Moreno a legaktívabb 80 feletti sztárok egyike (Fotó: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rita Moreno

A puerto ricoi színésznő, akit Marlon Brando kényszerített abortuszra, idén 93 éves, de tavaly "csak" négy filmet forgatott: többek között az autó-család-autó filmek alapjának számító Halálos iramban tizedik részében, a Fast X-ben játszotta Vin Diesel nagymamáját, illetve a szintén a listán szereplő 87 éves Jane Fondával a 80 for Brady című vígjátékot. A színésznőt legutóbb az Oscar-díjátadón láthattuk a Margot Robbie nevével fémjelezett Barbie film mellékszereplőjét, America Ferrera-t méltatni, aki mellékszereplőként jelöltek, ahogy anno 1961-ben Moreno-t is a West Side Story-ért. Ferreraval ellentétben bő hatvan éve Moreno hazavihette a díjat, aki 79 éve, 1945-ben debütált a Broadway színpadán. Moreno nem lassít, a Gyümölcshercegnők című sorozat mellett hamarosan kezdi forgatni a Theirs című horrort is.

Jane Fonda

Ha már fentebb említettük, bizony a kétszeres Oscar-díjas színésznő sem lassít: hamarosan 87 éves lesz, és továbbra is aktív. Tavaly három filmjét mutatták be: a fent említett 80 for Brady mellett a Könyvklub második részét és a Moving on című vígjátékot. Az filmben a 85 éves Lily Tomlinnal játszik együtt, akivel 2015 és 2022 között hét évadon keresztül forgatták a Grace és Frankie című komédiát a Netflixen. Legutóbb Jennifer Lopez életrajzi dokumentumfilmjében tűnt fel a nyirokrákkal küzdő színésznő, aki betegsége ellenére is több nyilvános rendezvényen lép föl és lelkes környezetvédőként több tiltakozáson is részt vesz.

Nyirokrákja ellenére is folyamatosan szerepel a 87 éves Jane Fonda Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Al Pacino

A 84 éves színész nemrég újra facér lett, úgyhogy ennek örömére újra belevetette magát a munkába. Idén Johnny Depp rendezésében láthatta a közönség a Modi című filmben, de már időközben leforgott az Easy's Waltz és a Billy Knigth című akciófilmjei is, nem beszélve a Lear Rex című filmről, ami hozzásegítheti a talán a második Oscar-díjához. Emellett Lear király szerepét alakítja a Shakespeare-történet újragondolásában, amiben a Trónok harca sztárja, Peter Dinklage mellett az Oscar-díjas Jessica Chastain is szerepel. Pacino évekig borzasztó szerepeket vállalt, de úgy tűnik a színészben van még szufla és talán pont ez a filmje lesz a következő nagy dobása.