Új párja lehet A Kísértés sztárjának

Berki Dorina ismerős lehet a tévénézők számára, ugyanis nemrég a nagy sikerű A Kísértés című műsorban szerepelt egykori párjával, Noellel, előtte pedig a Power of Love című valóságshow-ban is megmutatta magát. A Kísértés című műsor egyik párosának kapcsolata már többször is megingott. Noel szinte minden egyes adásban flörtölt a kísértő hölgyekkel, sőt bevallotta, hogy nemcsak Natival, de Tinával is lefeküdt. Dorina pedig kezdetekben csak flörtölt Zotyával, később viszont ő is elcsábult, és szexelt vele. A szembesítésnél érezni lehetett közöttük a feszültséget, a férfi pedig végig barátnőjét hibáztatta. Kasza Tibi feltette neki a kérdést, hogy a műsor előtt szerették-e egymást, amire Dorina egy határozott igennel válaszolt, míg Noel nem tudta értelmezni a kérdést, majd később bevallotta, hogy nem szerelmes a lányba, csak szereti. Végül Noel úgy döntött, hogy egyedül szeretné elhagyni a szigetet, míg Dorina a kísértő Zotyával távozott.

A Kísértés szereplője, Berki Dorina

Fotó: Berki Dorina/Instagram

A Kísértés szereplője egy ismeretlen férfival fotózkodott

A forgatás óta hónapok elteltek, Berki Dorina pedig megosztotta, hogy már Zotyával sem alkot egy párt. Másfél hónapig próbálkoztak, nem lett belőle komoly kapcsolat, de jó viszonyban váltak el. A fiatal lány azóta pedig szingli, legalábbis a közösségi oldalain erről mesélt, azonban nemrég egy fotó buktatta őt le az Instagram-oldalán, ahol egy izmos, jóképű szőke férfi oldalán látható. A fotón jól kivehető, hogy a titokzatos idegen a kezével átkarolja a lányt, majd a kerek fenekére teszi a kezét. A kép egy konditeremben készült, a fiatalok pedig láthatóan jól érzik magukat együtt, szorosan egymáshoz bújnak, ami arra utalhat, hogy valóban egy párt alkotnak.

Fotó: Berki Dorina/Instagram

Ezt gondolja a megcsalásról

Berki Dorina úgy gondolja, hogy akiket megcsalnak, fontos, hogy talpra álljanak, tovább lépjenek, és ne hibáztassák magukat. A mai világban nehéz párt találni, leginkább a szerencsén múlik, hogy rátaláljon az emberre a szerelem, amit nagyon meg kell becsülni. Mikor látta, hogy Noel megcsalja őt, az önbizalma is megingott.