A platform 2.: felesleges volt a spanyol botrányfilm folytatása

Öt év után jött ki egy újabb film a sokkoló spanyol pszichothriller, A platform alapján, az egyszerűen csak A platform 2. címet kapott folytatás október elején jelent meg a Netflix oldalán – a fogadtatása azonban nem volt egyértelműen pozitív.

A platform 2.: egy szokatlanul békés pillanat

Fotó: Netflix / Netflix

A platform 2. az eredeti filmben megismert függőleges börtönben játszódott, ahol a szintek között a címbeli platform szállította az ételt, a felső szinteken lévők azonban rendszeresen megették a lentiek adagját is – ami leginkább éhhalálhoz vagy lázadáshoz vezetett az alsó szinteken. A történet nagyjából ennyiben össze is foglalható mindkét film esetében, a második rész nem sokat tudott hozzáadni az alapsztorihoz.

A platform 2.: csak kullog az első rész nyomában?

A platform egyedi hangvételével, a társadalmi egyenlőtlenségekről való mondanivalójával sok nézőt meggyőzött, a premier utáni négy hétben összesen 56 millió háztartásban látták világszerte. Tegyük hozzá, a sikerhez kellett az időzítés is, a film ugyanis 2020 márciusától volt látható a Netflixen, pont a világméretű pandémia elején jelent meg.

A történet a valódi éhezők viadalának tűnt, társadalomkritikájára is sokan fogékonyak voltak, ugyanabból az alaphelyzetből és ugyanabból az egyetlen helyszínből azonban nehéz volt újat kihozni. Nem is nagyon sikerült, a rendező, Galder Gaztelu-Urrutia hiába hozott be új szereplőket, azok nagyjából ugyanazokat a szituációkat élték meg, mint az elődeik – csak esetleg brutálisabb, gusztustalanabb formában.

Fotó: Netflix

A platform 2. ugyanis tocsogott a vérben és a gyomorforgató jelenetekben, ezek jó része azonban inkább volt öncélú, mintsem a történet javát szolgálta volna. A film egy pontján ráadásul feltűnt egy korábbi karakter is, ami jócskán megzavarta az idősíkokat, több más motívum mellett ez is az érthetőség rovására ment.

A platform 2.: nem ízlett a kritikusoknak a spanyol gasztrohorror

A Netflix új horrorfilmje az IMDb-n 5, a Rotten Tomatoes oldalán pedig jelenleg 5,6 ponton áll a maximális 10-ből, miközben a Metacriticen is főleg negatív kritikákat kapott, 100-ból csak 46 pontot ért el.