Így szerepelt Alekosz exbarátnője a Megasztárban - videó

Nagy meglepetéseket tartogat még a hosszú idő után visszatérő Megasztár, melynek harmadik adásában újabb ismerős arc tűnt fel, aki nem más, mint Nagy Alekosz volt barátnője, Varsányi Réka. Az egykori iskolatitkárt a TV2 nagysikerű kaladrealityje tette ismertté, ugyanis a botrányhős realitysztárral együtt tették próbára magukat az Ázsia Expressz mexikói kalandjában. Azóta már véget ért a kapcsolatuk, sőt, a nő szakított a férfival még a műsor ideje alatt, hiszen már nem bírta elviselni a folyamatos megaláztatásokat.

A kétgyerekes anya most a Megasztárban mutatta meg a tehetségét, a Don't Know Why című dalt adta elő. Kiderült, hogy két éve foglalkozik az énekléssel, és bár sok dicséretet kapott a zsűritől, Rúzsa Magdiék úgy látták, hogy még szüksége van gyakorlásra, ezért nem jutott tovább.

"Még nagyon sok technikai dolog van, amit ha egyébként megoldasz, akkor azt kell, hogy mondjam, el tudom képzelni, hogy te sok gyakorlással, tanulással, pár év múlva kiállsz a színpadra ezzel a dallal, az nagyot fog ütni" - mondta neki Rúzsa Magdi. "Igen, szerintem is van ott alapanyag. De ez még korai" - tette hozzá Caramel.

Egyszerre szórakoztató és megható a Megasztár-válogató

Németh Vanda, a 19 éves egyetemista felrobbantotta a Megasztár stúdióját, hatalmasat énekelt a harmadik válogatón. A zsűritől rengeteg pozitív visszajelzést zsebelt be, Rúzsa Magdi pedig konkrétan a kedvencének nevezte az idei szériából.

Gyermekkori álmát akarja megvalósítani Szabó Laura, ezért jelentkezett az idei, jubileumi Megasztárba. Laura Demi Lovato Anyone slágerét adta elő a Megasztár műsorában, ezzel pedig maximálisan lenyűgözte Rúzsa Magdiékat. Mások is kaptak öt igent, a TV2 oldalán megnézhetőek a videók.

Persze most is vannak olyanok, akiknél a magabiztosság erősebb, mint a tehetség. Lakatos Tímea Rubina Christina például Aguilera balladájával lépett színpadra, de nagyon nem tetszett neki a zsűri értékelése, szerinte csak azért nem jutott tovább, mert jobb Rúzsa Magdinál, róla itt írtunk. Rögtön az adás első szereplője kijelentette, hogy ő csakis Rúzsa Magdi miatt érkezett: az sem zavarja, hogy az énekesnőnek van férje. Az biztos, hogy Dávidnak sikerült sokkolnia a zsűritagokat produkciójával, a Reptér című dalt adta elő.