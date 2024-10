Nagy bejelentést tett Andor Éva, megjelent az első regénye

Sokakat meglepett a Tények híradósa a TV2 stúdiójában, hiszen előtte nem igazán beszélt nyilvánosan arról, hogy regényírást tervez. Andor Éva most a Mokkában elárulta, mindig is voltak ilyen törekvései, viszont előre nem szeret elárulni semmit a folyamatban lévő dolgairól. Azt is elárulta, hogy az egész úgy indult, hogy egy novellát ír, végül egy jó vaskos regény született belőle, aminek a Nizzánál a tenger címet adta, és két ismeretlen, különböző helyen élő nő sorsának összefonódásáról szól. A műsorvezető, Istenes László azt is megkérdezte tőle, mióta ír.

Andor Éva és Váczi Gergő a Tények stúdiójában

Fotó: TV2

Kisebb-nagyobb, inkább azt kell mondanom, hogy nagyobb kihagyásokkal gyerekkorom óta

- mondta a Tények műsorvezetője, amivel meglepte Istenes Lászlót, aki azt mondta, hogy nem tudta róla ezt korábban.

Nem szoktam olyasmiről beszélni soha, ami csak terv vagy kialakuló dolog.

Minden tizenéves valamiben tehetséges és valamit csinál, és nekem ez akkor egész jól ment" - vallotta be Andor Éva, aki még országos irodalmi versenyt is nyert tizenévesen a novelláival.

Imádta az irodalmat, szeretett írni, de ahogy haladtak az évek, egyre inkább elmaradt nála az írás, máshová került a fókusz. Majd felsőfokú tanulmányait is magyar szakon folytatta, de ott elment a bátorsága attól, hogy írjon.

Andor Éva beszélt a regény helyszínének választásáról is, miért épp Nizza és a tengerpart. A regény teljes egészében a képzelete szüleménye, és az ötlet egy nyaralás során született meg.

Igazából az egész úgy indult, hogy tényleg egy tengerparti nyaraláson beugrott egy kép, hogy egy nővel történik valami.

És elkezdtem visszafelé felfejteni a szálat, hogy mi vezethetett idáig, hogy valakivel ez a dolog, amit most nem árulok el, megtörténjen" - magyarázta a TV2 műsorvezetője, aki ennél többet nem szeretett volna elárulni a cselekményről, hiszen ez az első regénye, és három év kemény munkája van benne, mire úgy érezte, hogy megszületett a Nizzánál a tenger végleges verziója.