Mégsem vonul vissza Azahriah?

A YouTube-oldalán jelentette be vasárnap Azahriah, hogy egy időre visszavonul. Úgy tűnik, most egy ideg nem ad ki új dalt az egyik legnépszerűbb magyar előadó. A rajongókat váratlanul érhette Azahriah bejelentése, hiszen korábban sehol nem beszélt arról, hogy pihenni szeretne. Májusban három nagykoncertet adott a Puskás Arénában és a Sziget Fesztivál nagyszínpadára is meghívást kapott. Jövő hónapban kerül a mozikba a zenész életútját bemutató film.

Azahriah egy ideig nem tűnik majd fel a színpadon, de akadnak olyanok, akik szerint ez is csak egy újabb promóció része lehet. Az énekes pályafutását a szakma nagyjai is nyomon követtek, búcsúját azonban nem mindenki vette készpénznek. A TV2 Tények riportjában Nagy Feró Azahriah kapcsán így nyilatkozott:

Egy nagyon sikeres emberről beszélgetünk. Én ezeket a híreket úgy fogadom, ahogy annak idején is fogadtam: az Illés zenekar legutolsó koncertje után még volt vagy három másik "utolsó". Nem hiszek neki ebben a dologban. Sajnálom, ha abbahagyja, de valószínűleg keresett annyi pénzt, amiből pár évig biztosan elvan

- idézte a Bors.

Nem tűnik el örökre Azahriah

Azahriah egyébként azt ígéri, nem tűnik el örökre, pontosan így fogalmazott: "Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni. Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan érzem, hogy az a jelenés nagyobb lesz, mint bármi eddig. Őszintén hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra, keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek, és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz. Nov. végén jön a film/pusi koncertfilm most meg lemegy az Európa-tour, eztán egy darabig felszívódok" - írta a követőinek a YouTube-csatornáján Azahriah.

Azahriah a YouTube éves hazai toplistáján közönségkedvenc lett összesen 311 millió megtekintéssel, az introvertált dal az ország legnépszerűbb slágere lett a Spotify-on, míg 3korty című slágere a YouTube-on nyerte el az első helyet: ezt a dalt 45 milliószor játszották le eddig csak ezen a videómegosztó portálon.