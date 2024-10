Ma este eldől, ki nyeri az Ázsia Expresszt

Hat hét, elképesztő küzdelmek és drámai hajszák után véget ér a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, péntek este kiderül, hogy a két versenyben maradt pár, Mikes Anna és Krausz Gábor, illetve Béres Anett és Sáfrány Emese közül melyik nyeri a 15 millió forintos fődíjat.

Ázsia Expressz: Béres Anett és Sáfrány Emese, illetve Mikes Anna és Krausz Gábor maradtak a végére

Fotó: TV2 / TV2

Béres Anett és Sáfrány Emese korábban már két extra játékot is megnyertek – amivel fejenként egymillió forinttal gazdagodtak –, de Mikes Anna és Krausz Gábor is igen jól szerepeltek az eddigi hajszákon, így szoros versenyre lehet számítani. Nézzen bele az utolsó adásba, amelyben a versenyzők Tajvan legmagasabb épületébe, a Taipei 101-be is felmennek a világ leggyorsabb liftjével!

Ázsia Expressz: mi volt eddig?

Az Ázsia Expressz ötödik évadában az első héten Zámbó Krisztián és a testvére, Zámbó Adrián estek ki, a szereplésükről még a helyszínen nyilatkoztak az Origónak. Hajszák során kiesett még Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv, majd Stohl András és Till Attila, miközben Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István a családban történt haláleset miatt utaztak idő előtt haza – velük itt talál egy interjút.

A döntő hetére már csak négy páros maradt, miután Zsigmond Angéla és Mészáros Bende kiestek az utolsó hagyományos hajszán. Őket követte Jolly és Szuperák Barbara, közvetlenül a döntő előtt pedig a forgatáshoz később csatlakozott páros is kiesett, L.L. Junior és Dárdai Blanka is mehettek haza.

Nem volt veszélytelen a forgatás

Az Ázsia Expressz ötödik évadának Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásán nemcsak gusztustalan feladatokkal, de sokszor veszélyes helyzetekkel is szembe kellett nézniük a szereplőknek. Rögtön az első adásban mérges kígyók között aludtak, majd a stáb kezdeti buszbalesete után cunamiriadó miatt is aggódhattak a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén. A stáb aztán később is élt át drámai pillanatokat, hisz volt, hogy az éjszaka közepén földrengésre ébredtek, amit a nézők is láthattak adásban.