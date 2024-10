Ordibálva veszekedett az Ázsia Expressz egyik párosa - videó

Mint írtuk, az Ázsia Expressz legutóbbi adásából a közönségkedvencnek számító Stohl András és Till Attila párosa esett ki. A megpróbáltató reality viszont sokat kivesz mindenkiből, a kialvatlanság, a sok stressz, állandó rohangálás, stoppolás, reménytelennek tűnő szálláskeresés után idegesek a játékosok, néha egymást is bántják – így veszett össze korábban Béresék és Zsigmondék párosa is. Most épp Jolly és Szuperák Barbi kaptak össze az utca közepén.

Ázsia Expressz

Fotó: TV2

A fárasztó nap végén Barbara szállást akart keresni, abban bízott, hogy majd a szállásadóktól kapnak enni - Jolly viszont szeretett volna beülni valahova.

"Vegyél vissza a hangodból! Velem te ne kiabáljál, megkérlek, jó? Velem te nem kiabálsz, megértetted?" - szólt oda a mulatós zenész a nőnek, aki persze nem akarta ezt csendben hallgatni, felcsattant: "Megint te emelted fel rám a hangodat! Mész a hülye eszed után! És úgy beszélt velem, mint egy alattvalóddal. Én most befejeztem! Beszéljél velem tisztelettel, nem vagyok a kutyád!" - közölte Barbara.

A hosszabb botrány itt van videón:

