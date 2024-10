Fontos részlet derült ki az Ázsia Expressz folytatásáról

Folytatódik a TV2-n a népszerű kalandreality, jövőre érkezik a csatornára az Ázsia Expressz hatodik évada. A Tények Pluszból a minap az is kiderült, hogy mi lesz a következő szezon forgatási helyszíne:

Malajziában és Indonéziában folytatódik majd a műsor, jön az új évada.

Már alig várom, főleg mert Bali is a helyszínek között van, amit én személyesen nagyon szeretek" – mondta Katona Andor kiemelt kreatív producer a riportban. Nézze meg a videót!

A Tények Plusz riportja alapvetően egyébként az Ázsia Expressz kulisszái mögé kalauzolta el a nézőket, megmutatva, hogy a szereplők valóban pénz, telefon és szállás nélkül indulnak neki a napi versenyeknek, az éhségtől és a kimerültségtől a valódi arcukat mutatják a kamerának.

Katona Andor többek között azt is elárulta, hogy a szállással kapcsolatban csak annyi segítséget kapnak a versenyzők, hogy a stáb biztonsági főnöke minden alkalommal átvizsgálja a szállásukat, és ha mindent rendben talál, a sztárok csak abban az esetben maradhatnak a helyszínen. A szereplőknél egyébként mindössze két dolog marad éjszakára: egy kis kamera a további naplózáshoz, illetve egy segélyhívó, amelyen csak a biztonsági főnököt és a stáb orvosát tudják elérni.

Ázsia Expressz: mi történt az ötödik évadban?

Mint ismert, az Ázsia Expressz ötödik évada a Fülöp-szigeteken és Tajvanon készült, a forgatás során pedig nemcsak gusztustalan feladatokkal, de sokszor veszélyes helyzetekkel is szembe kellett nézniük a szereplőknek. Rögtön az első adásban mérges kígyók között aludtak, majd a stáb kezdeti buszbalesete után cunamiriadó miatt is aggódhattak a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén. A stáb aztán később is élt át drámai pillanatokat, hisz volt, hogy az éjszaka közepén földrengésre ébredtek, amit a nézők is láthattak adásban.

Ázsia Expressz: Sáfrány Emese és Béres Anett nyerték az ötödik évadot

Fotó: TV2 / TV2

Az ötödik szezont hosszú küzdelem, több drámai hajsza után végül Béres Anett és Sáfrány Emese nyerték, a győzelmük után az Origónak is nyilatkoztak.