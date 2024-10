Ezt gondolja vereségéről az Ázsia Expressz vesztes párosa - képek

Hat hét, elképesztő küzdelmek és drámai hajszák után véget ért a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, melyet a Fülöp-szigeteken, majd Tajvanon forgattak. Tegnap este kiderült, hogy a két versenyben maradt páros, Mikes Anna és Krausz Gábor, illetve Béres Anett és Sáfrány Emese közül az utóbbi páros nyerte meg a 15 millió forintos fődíjat. Az utolsó adásban látványos próbatételek várták a versenyzőket, melyben ismét kitartásra, gyorsaságra, és ügyességre is szükségük volt a versenyzőknek.

Az Ázsia Expressz 5. évadának győztesei Béres Anett és Sáfrány Emese lettek

Először járókelők cipőjében elrejtett kódokat kerestek, majd többek között Tajvan legmagasabb épületébe, a Taipei 101-be is felmentek a világ leggyorsabb liftjével, egy másik negyedben pedig egy utcazenészt kellett megtalálniuk. A győztes páros megszólalt az Origónak a győzelmet követően, elmondásuk szerint maguk sem számítottak erre a végkimenetelre.

Az elején, amikor elindult a forgatás és a verseny, eszembe sem jutott, hogy egyáltalán a döntőben leszünk.

Az elsődleges célunk az volt, hogy elsőnek ne essünk ki, de gondolom, ez mindenkinek szerepelt a tervei közt. Igazából csak azzal voltunk elfoglalva, hogy megoldjuk a feladatokat" - kezdte lapunknak Béres Anett, aki Sáfrány Emesével már a végső győzelem előtt is egy nagyobb összeget nyert az Ázsia Expresszben.

Most a közösségi oldalán reagált a második helyezésre Krausz Gábor és Mikes Anna is, akiknek eleinte több konfliktusuk is volt a győztesekkel, főleg a sztárséf miatt, azonban úgy tűnik, hogy ez csak a játéknak szólt és azóta sikerült rendezni a helyzetet. A feszültség abból adódott, hogy az akkor még előnyös helyzetben lévő Krausz Gábor és Mikes Anna kétszer adtak nehezítést Sáfrány Emesének és Béres Anettnek, akik ezt egyik alkalommal sem nézték jó szemmel, sőt: indoklást vártak a séftől, de ő nem igazán akarta megmagyarázni a történteket.

Krausz Gábor végül annyival zárta le, hogy az első alkalommal így jött ki a lépés, másodjára pedig nem szerettek volna újabb párt magukra haragítani.

Magyarul, téged nem zavar, ha minket magadra haragítasz..."

- reagált erre Béres Anett. "Egyáltalán nem!" – jelentette ki határozottan a műsorban Krausz Gábor és hozzátette az indoklását:

A második hátráltatást azért kaptátok, mert nagyon jók vagytok stoppolásban.

Ma például láttuk, ahogy átgázoltatok rajtunk is. Nem akartam ebbe belemenni, de szerintem nem sportszerű az, hogy a stoppolásnál fellöktök mindenkit, aki elétek áll" - indokolta döntését Krausz Gábor, aki sokak szerint új oldalát mutatta meg a műsorban, sokszor nagyon feszült volt, egy ponton majdnem fel is adta.