Így üzent az Ázsia Expressz legújabb kieső párosa

Pénteken búcsúzik az Ázsia Expressz a TV2-n, kiderül, hogy a többhetes, izgalmas kalandreality végén mely páros ünnepelhet. Az utazós valóságshow idei évadja a Fülöp-szigeteken startolt, a csapatok később Tajvanon folytatták a versenyt. A szerdai adásban kiderült, hogy Szuperák Barbi és Jolly estek ki a versenyből, nem sokkal a döntő előtt.

Az énekesnő a közösségi oldalán foglalta össze az érzéseit a műsorról. "Mit mond számomra az Ázsia Expressz? Szavakkal nem tudom leírni, hálás vagyok hogy részese lehettem, óriási kaland és fantasztikus élmény volt az egész. Egy biztos, hogy soha az életbe nem fogom elfelejteni ezt az egészet. Óriási megtiszteltetés, hogy mi is részesei lehettünk a párommal Zoltánnal ennek a versenynek, amelyben voltak szürreális helyzetek, mélypontok, de ezeknél is több nevetés és izgalom. Én személy szerint véresen komolyan vettem ezt a játékot.De nem csak nektek, magamnak is bizonyítani akartam, hogy mire is vagyok képes. Hiszem, hogy sikerült bebizonyítanom azt, hogy milyen kemény és kitartó is vagyok én. Hálás vagyok a csapatért, amelyben egytől egyik csodás embereket ismerhettem meg. Az egész stáb előtt emelem kalapom, hiszen elképesztő nagy dolog volt ezt az egészet mindenkinek végig vinni, csodálatos volt látni azt az összhangot és odaadást, amit mindenki azért tett, hogy ez a csodálatos műsor létrejöjjön" - írta az Instagramon.

Szuperák Barbi üzent a kiesés után

Földrengés miatt életveszélybe kerültek az Ázsia Expressz szereplői

Idén áprilisban forgatta az Ázsia Expressz stábja a tajvani epizódokat - mint akkor írtuk, pont kifogtak egy földrengést. A tegnapi adásban látható volt, hogy többen felriadtak éjjel és lementek az utcára, Ördög Nóra pedig felhívta Nánási Pált, a férjét.

Ördög Nóra később visszafeküdt, de nem nagyon tudott visszaaludni: azzal próbálta nyugtatni magát és az itthoniakat, hogy nem volt pánikhangulat, a helyiek nem érezték, hogy komolyabb baj lenne. Másnap a hírekből és a mobilértesítésekből kiderült, hogy Tajvant és környékét ötös, hatos erősségű rengések rázták meg, ezekből többet érzett is a stáb.