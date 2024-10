L.L. Juniort egyedül Krausz Gábor szenvedése nyugtatta meg - videó

Múlt héten pénteken kialakult az Ázsia Expressz döntős mezőnye, Sáfrány Emese és Béres Anett verseny nélkül továbbjutottak a jövő heti döntőbe, hiszen neki volt a legtöbb medáljuk. Ők azt is eldönthették, hogy kit visznek magukkal tovább a döntő hetére, így L.L. Juniorékat választották, a maradék három páros mehetett hajszázni – aminek során leginkább a tajvani gasztronómiában merültek el, ez azonban nem mindig volt a legkellemesebb élmény, volt, aki rosszul is lett az egyik feladatnál. Végül a versenyből Zsigmond Angéla és Mészáros Bende estek ki, ugyanis ők érkeztek utolsóként vissza a hajszáról.

Ázsia Expressz legutóbbi kiesői Zsigmond Angéla és párja, Mészáros Bende

Fotó: TV2

Így a döntőben részt vesznek:

Béres Anett és Sáfrány Emese

L.L. Junior és Dárdai Blanka

Mikes Anna és Krausz Gábor

Jolly és Szuperák Barbara

Azonban egyre nagyobb a tét és ezzel egyidejűleg fokozódik a feszültség a még versenyben lévő játékosok között, hiszen tudják, nekik van esélyük megnyerni az Ázsia Expressz 15 millió forintos fődíját.

A következő adásban ez a feszültség leginkább L.L. Junioron és Krausz Gáboron érződik majd, bár a sztárséf egyébként is nehezen viselte a nyomást az utóbbi időben, már majdnem fel is adta a küzdelmet. Most sem nyerte el a tetszését, hogy plüssjelmezben kellett megoldani egy feladatot, és így kellett fuvart találni, a rappernek azonban sok erőt adott látni, hogy a sztárséf jobban szenved ettől, mint ő.

Az hogy utolértük a Kraszu Gabiékat az egy dolog, az egy motiváció, de azért szenvedtünk. De azért így férfiként látni, ahogy Krausz is ki van idegileg attól a jelmeztől, azért az jól esett, sokkal jobban éreztem magam, hogy láttam, hogy ő van ki idegileg.

- magyarázta nevetve L.L. Junior, akit motivált a feladat teljesítésére, hogy látta, Krausz Gábor még nála is nehezebben viseli a feladatot.